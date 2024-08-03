مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطراونة

08:30 م

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الطراونة، بوفاة الحاج محمد موسى سالم الطراونة.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وإلى عموم عشيرة الطراونة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.