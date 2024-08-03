مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطراونة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وإلى عموم عشيرة الطراونة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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