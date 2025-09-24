مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الياصجين

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في منطقة العارضة في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الياصجين وعشار عباد، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ البلقاء الدكتور فيصل المساعيد
