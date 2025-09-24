مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الياصجين

06:29 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر عباد بوفاة المرحوم الحاج علي حسين الشهاب الياصجين العبادي، شقيق عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحافظ العاصمة الأسبق الدكتور سعد الشهاب. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في منطقة العارضة في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الياصجين وعشار عباد، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ البلقاء الدكتور فيصل المساعيد