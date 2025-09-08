مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي العكور والتميمي

الإثنين 2025-09-08 07:24 م
 

الإثنين، 08-09-2025 06:50 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي العكور والتميمي.اضافة اعلان


ففي منطقة الصريح بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الإعلامي فخري أحمد العكور، تعازي ومواساة جلالة لملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة العكور، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد واسهاماته في تعزيز الرسالة الإعلامية، مكونا إرثا إعلاميا يعكس تفانيه في خدمة الأردن، حيث يعد الفقيد من الشخصيات البارزة التي تركت أثرا في الإعلام الأردني.

وفي منطقة هام، بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد محمود التميمي، شقيق الصحفي أحمد التميمي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة التميمي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد رضوان العتوم.


