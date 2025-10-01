مندوب الأردن في الأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

ورحب عبيدات، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالخطة الأميركية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة، وعدم السماح بضم الضفة الغربية.
وأكد مسؤولية الأمم المتحدة في تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.
توالت ردود الفعل الدولية على خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة، التي ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.
وأكد مسؤول فلسطيني مطلع أن حركة حماس، بدأت الثلاثاء بدراسة خطة ترامب للسلام في قطاع غزة في أطرها القيادية ومع الفصائل الفلسطينية الأخرى، مبينا أن النقاش قد يحتاج إلى أيام.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية ترعى حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للمسن في بيت العناية الإنسانية
-
السفير سائد الردايده يقدّم أوراق اعتماده رئيسًا لبعثة الأردن في سنغافورة
-
تحذير من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين
-
الوطني للبحوث الزراعية يطلع على خطة إكثار البذار في مركز المشقر
-
مياه اليرموك: توقف ضخ المياه عن العديد من المناطق غداً الخميس
-
برنامج توعوي للحد من الفاقد المائي في الطفيلة
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية
-
الخارجية تعبر عن تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة إثيوبيا