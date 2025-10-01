الأربعاء 2025-10-01 08:20 م
 

مندوب الأردن في الأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

الأربعاء، 01-10-2025 07:53 م
الوكيل الإخباري-   دعا مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، وليد عبيدات، الأربعاء، إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.اضافة اعلان


ورحب عبيدات، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالخطة الأميركية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة، وعدم السماح بضم الضفة الغربية.
وأكد مسؤولية الأمم المتحدة في تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

توالت ردود الفعل الدولية على خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة، التي ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

وأكد مسؤول فلسطيني مطلع أن حركة حماس، بدأت الثلاثاء بدراسة خطة ترامب للسلام في قطاع غزة في أطرها القيادية ومع الفصائل الفلسطينية الأخرى، مبينا أن النقاش قد يحتاج إلى أيام.
 
 
