مهرجان جرش للثقافة والفنون يحذر من جهات غير رسمية لبيع التذاكر

ودعت الإدارة في بيان صحفي إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه الصفحات او الجهات غير الرسمية، مؤكدة أن التذاكر الرسمية لكافة فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني ETATHKARA.COM.
وشددت إدارة المهرجان على أن نقاط البيع المعتمدة هي الجهات الوحيدة المخولة ببيع التذاكر، مؤكدة أن مهرجان جرش لا يتحمل أي مسؤولية ناتجة عن محاولة شراء تذاكر من مصادر غير رسمية.
ويأتي هذا التحذير في إطار حرص إدارة المهرجان على حماية الجمهور من عمليات الاحتيال وضمان حصولهم على تذاكرهم من القنوات الرسمية والموثوقة.
وقد أعربت إدارة المهرجان عن شكرها وتقديرها لتفهم وتعاون الجمهور، مؤكدة سعيها الدائم لتقديم تجربة ثقافية وفنية مميزة للجميع في فعاليات المهرجان الذي يحمل شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر".
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مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر