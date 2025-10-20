منتدى التواصل يستضيف رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

01:24 م

الوكيل الإخباري- يعقد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "صندوق الضمان ... نمو مستدام" عند الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي. اضافة اعلان





ويتناول اللقاء محاور موجودات الصندوق وأبرز إنجازاته للنصف الأول من العام الحالي وتوجهاته الاستثمارية في خدمة الاقتصاد الوطني.



ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، إلى التواجد في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.