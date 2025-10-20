الإثنين 2025-10-20 01:54 م
 

القطامين: منع الحافلات الأردنية من دخول السعودية يضر بالنقل والحجاج

الإثنين، 20-10-2025 01:43 م
الوكيل الإخباري-  بحث وزير النقل، نضال القطامين، مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، توفيق بن فوزان الربيعة، القرار السعودي القاضي بمنع دخول الحافلات الأردنية إلى الأراضي السعودية خلال موسم الحج.اضافة اعلان


وأكد القطامين، خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي تستضيفه العاصمة الرياض بمشاركة عربية ودولية واسعة، أن القرار يؤثر سلبًا على الحجاج الأردنيين، وخاصة كبار السن، كما ينعكس بشكل سلبي على قطاع النقل السياحي والدولي في الأردن.

وأبدى الوزير السعودي تفهمًا كبيرًا للملاحظات الأردنية، ووعد ببحث حلول إيجابية مع الجهات المعنية في السعودية لمعالجة هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، إن السعودية أبلغت الأردن بقرارها منع دخول الحافلات الأردنية إلى أراضيها خلال موسم الحج المقبل، بحيث تتولى الحافلات السعودية نقل الحجاج داخل المملكة.

وأوضح الخلايلة أن هذا الإجراء سيضيف كلفة إضافية على الحاج وتنظيم الحج الأردني، مشيرًا إلى أن كلفة الحج تشهد زيادة سنوية نتيجة عوامل عدة، منها التأمين الصحي، وتكاليف الحافلات، وارتفاع أسعار مقدمي الخدمات في المملكة العربية السعودية.
 
 
