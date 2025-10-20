مديرية الأمن العام تطلق الحملة التوعوية "شتاء آمن" لتعزيز السلامة العامة والمرورية

01:25 م

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، الحملة التوعوية "شتاء آمن"، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة العامة، والحد من المخاطر الناجمة عن الظروف الجوية، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.





وأكدت مديرية الأمن العام أن الحملة تأتي انسجاماً مع نهجها الوقائي في التعامل مع مختلف الظروف الجوية، من خلال تسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية، وتفعيل التنسيق المشترك بين تشكيلاتها ووحداتها الميدانية إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.



وخلال استضافة على إذاعة الأمن العام، أوضح مدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين أن الحملة تأتي بتوجيه من مدير الأمن العام، في إطار مسؤولية المديرية كمستجيب أول للحوادث والأخطار التي قد ترافق فصل الشتاء، مؤكداً أن الجهود تتركز على إدارة الموقف الميداني باحترافية عالية، من خلال خطط عملياتية دقيقة تعتمد على التقييم والرصد والاستجابة الفورية للحوادث.



وأضاف العميد السويلميين أن فرق الدفاع المدني باشرت برفع درجة الجاهزية والاستعداد في جميع المراكز الميدانية، وتحديث خطط الطوارئ الخاصة بالتعامل مع السيول والانزلاقات وحوادث السير الناتجة عن الظروف الجوية، مؤكداً أن جاهزية الآليات والمعدات الثقيلة، لا سيّما آليات الإنقاذ والإطفاء والغطس، تخضع لصيانة دورية ومتابعة مستمرة لضمان سرعة الاستجابة، كما دعا المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة، والتأكد من صلاحية وسائل التدفئة، وعدم التردد في الاتصال برقم الطوارئ (911) عند الحاجة للمساعدة.