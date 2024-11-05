مواطنون في بلعما يطالبون بتحسين خدمات المياه

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون في منطقة بلعما بتحسين خدمات المياه من خلال إصلاح شبكات نقل المياه القديمة.

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وقال المواطن عبيد الله الخوالدة، إن خطوط المياه المغذية للأحياء في المنطقة تتعرض للانفجار بين الحين والآخر نظرا لتلفها وقدمها، مشيرا إلى أن هناك خط مياه ناقل بالقرب من مسجد طلحة يتعرض للكسر بشكل متكرر نظرًا لقدمه، حيث مر على تركيبه أكثر من 40 عاما، ما يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من المياه في الشوارع.



وأشار إلى أن معالجة الوضع المائي في بلعما بشكل جذري يحتاج إلى عمل وجهد كبير، لافتا إلى أن مخصصات قضاء بلعما من موازنة مجلس محافظة المفرق تعتبر قليلة مقارنة مع المشاكل الكبيرة التي تعاني منها شبكة المياه والخطوط الناقلة من اهتراء وتلف في معظم أجزائها.



من جهته، قال رئيس بلدية بلعما سليمان المشاقبة، إن تراجع الوضع المائي لأغلب أحياء المنطقة يعزا إلى تلف معظم أجزاء شبكة المياه، إضافة إلى اهتراء أغلب خطوط المياه الناقلة التي تغذي الأحياء التي تعاني من نقص في كميات المياه الواصلة لمنازل المشتركين.



وأضاف أنه تم مرارا وتكرارا مخاطبة وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك لإيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة المتفاقمة منذ أعوام، لافتا إلى ضرورة تحسين الوضع المائي.



بدوره، قال مدير التشغيل والصيانة في إدارة مياه المفرق المهندس عبدالله عليمات، إن سبب ضعف الضخ وتدني كمية المياه لبلعما يعود بالأساس لتدني كمية الضخ من بئر (الزنية 3) والتي انخفضت من 90 مترا مكعبا في الساعة إلى 30 مترا مكعبا، الأمر الذي أثر على عملية التزويد المائي لبلعما والمناطق التابعة للواء بشكل عام.