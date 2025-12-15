تدريب مهني جرش يؤهل 550 شابا لسوق العمل

11:45 ص

الوكيل الإخباري- يواصل معهد تدريب مهني جرش تنفيذ برامجه التدريبية الهادفة إلى تمكين وتأهيل الشباب من كلا الجنسين بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل المحلي، ويسهم في تعزيز فرص التشغيل الذاتي في محافظة جرش والمناطق المجاورة.





وقال مدير معهد تدريب مهني جرش، المهندس محمد العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد المنتسبين إلى برامج المعهد خلال العام التدريبي الحالي تجاوز 550 متدربًا ومتدربة، موزعين على أكثر من 25 برنامجًا تدريبيًا، تُنفذ ضمن عدة مستويات، إضافة إلى برامج التدريب المستمر قصيرة المدة.



وأضاف أن المعهد يضم 14 مشغلًا تدريبيًا في تخصصات متعددة، من أبرزها فنون الطهي، وصناعة الألبان، وصناعة الفطائر والمعجنات، والباريستا، وخدمة الطعام والشراب، إلى جانب تخصصات الكهرباء، وميكانيك السيارات، والتكييف والتبريد، والتمديدات الصحية، والتجميل، والخياطة.



وأشار العتوم إلى أن تنفيذ البرامج التدريبية يتم بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، من بينها وزارات الزراعة، والسياحة، والشباب، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل.



وبين أن المعهد نفذ عددًا من المشروعات التدريبية بالتعاون مع وزارة الزراعة، من بينها برنامج "أرضي"، الذي شمل برامج الزراعة المائية، ومساعد طاهٍ، وصناعة الألبان، حيث التحق بهذه البرامج أكثر من 60 متدربًا ومتدربة.



ولفت إلى أن مركز جراسيا المتميز لفنون الطهي يُعد أنموذجًا للشراكة بين مؤسسة التدريب المهني والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، مشيرًا إلى أن المركز حظي بزيارة سمو الأمير الحسين ولي العهد خلال شهر آذار الماضي، ما انعكس إيجابًا على تحفيز المتدربين ورفع كفاءة البرامج التدريبية.



وأكد العتوم أن معظم البرامج التدريبية تتضمن تدريبًا عمليًا داخل سوق العمل، إلى جانب وجود وحدة مختصة لمتابعة الخريجين وربطهم بفرص التشغيل المتاحة، مشيرًا إلى أن المتدربين يحصلون خلال فترة التدريب على مكافأة شهرية بدل مواصلات، إضافة إلى برامج للمهارات الحياتية.



وأوضح أن المعهد يولي اهتمامًا بذوي الإعاقة من خلال عقد برامج تدريبية مخصصة لهم وفق احتياجاتهم، إضافة إلى دمجهم مع المتدربين الآخرين، بما يضمن تمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

