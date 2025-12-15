17 قتيلًا و 20 مصاباً.. رحلة احتفال بالتخرج تتحول إلى مأساة في كولومبيا - فيديو

الوكيل الإخباري- هزّت مأساة مروّعة شمال كولومبيا بعد سقوط حافلة تقل طلابًا في رحلة تخرج من منحدر جبلي بارتفاع نحو 80 مترًا، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، بينهم 16 طفلًا، وإصابة 20 آخرين.

ووقع الحادث فجر السبت 14 ديسمبر في مقاطعة أنتيوكيا أثناء عودة الطلاب إلى ميديلين، فيما أكدت السلطات أن الرحلة لم تكن نشاطًا مدرسيًا رسميًا، وسط حداد واسع في المنطقة.











At least 16 people, including 14 children, were killed in a school bus crash in Colombia.



The bus was carrying high school students returning from a trip.

On the way back, the bus plunged into a ravine. 🔴 Tragedy in ColombiaAt least 16 people, including 14 children, were killed in a school bus crash in Colombia.The bus was carrying high school students returning from a trip.On the way back, the bus plunged into a ravine. pic.twitter.com/Lm5OLDH5l3 December 14, 2025