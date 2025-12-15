الإثنين 2025-12-15 01:32 م

17 قتيلًا و 20 مصاباً.. رحلة احتفال بالتخرج تتحول إلى مأساة في كولومبيا - فيديو

ع
مشهد سقوط الحافلة
الإثنين، 15-12-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري-  هزّت مأساة مروّعة شمال كولومبيا بعد سقوط حافلة تقل طلابًا في رحلة تخرج من منحدر جبلي بارتفاع نحو 80 مترًا، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، بينهم 16 طفلًا، وإصابة 20 آخرين.

اضافة اعلان

 

ووقع الحادث فجر السبت 14 ديسمبر في مقاطعة أنتيوكيا أثناء عودة الطلاب إلى ميديلين، فيما أكدت السلطات أن الرحلة لم تكن نشاطًا مدرسيًا رسميًا، وسط حداد واسع في المنطقة.


 

 

 

24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم

أطلقت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، مشروع فرز النفايات من المصدر في سوق السلطان – منطقة تلاع العلي، ضمن أنشطة مشروع "إدارة النفايات الصلبة في الأردن - SOWAS "، بتمويل من الحكومة الألمانية والاتحاد

أخبار محلية أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي

وزير العمل خالد البكار

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل

5

طب وصحة كيف تعزّز جهازك المناعي في فصل الشتاء؟

مصرع 23 شخصا في حريق داخل منشأة ترفيهية في الهند

عربي ودولي مصرع 23 شخصا في حريق داخل منشأة ترفيهية في الهند

ثلوج الأردن

الطقس فرصة لتساقط الثلوج في الاردن

555

طب وصحة لماذا يجب منع طفلك من شرب الشاي أو القهوة؟



 






الأكثر مشاهدة