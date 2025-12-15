17 قتيلًا و 20 مصاباً.. رحلة احتفال بالتخرج تتحول إلى مأساة في كولومبيا - فيديو

🔴 Tragedy in Colombia— China pulse | 中国脉搏 🇨🇳 (@Eng_china5) December 14, 2025
At least 16 people, including 14 children, were killed in a school bus crash in Colombia.
The bus was carrying high school students returning from a trip.
On the way back, the bus plunged into a ravine. pic.twitter.com/Lm5OLDH5l3
