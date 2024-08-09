موعد تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة البكالوريوس

الوكيل الإخباري- أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الجمعة، بدء تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة البكالوريوس من صباح الأربعاء الموافق ١٤ -٨-٢٠٢٤، وحتى مساء الأربعاء ٢١-٨-٢٠٢٤.



وقال الخطيب إن تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط ستبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 15-8-2024 وحتى الساعة الثانيـة عشر ليلا من يوم الخميس الموافق 22-8-2024.