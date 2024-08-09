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موعد تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة البكالوريوس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي




 

الجمعة، 09-08-2024 10:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الجمعة، بدء تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة البكالوريوس من صباح الأربعاء الموافق ١٤ -٨-٢٠٢٤، وحتى مساء الأربعاء ٢١-٨-٢٠٢٤.


وقال الخطيب   إن تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط ستبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 15-8-2024 وحتى الساعة الثانيـة عشر ليلا من يوم الخميس الموافق 22-8-2024.


وأوضح أنه سيتم عقب إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين، الإعلان عن تقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات.

gnews

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