موعد تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة البكالوريوس

وقال الخطيب إن تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط ستبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 15-8-2024 وحتى الساعة الثانيـة عشر ليلا من يوم الخميس الموافق 22-8-2024.
وأوضح أنه سيتم عقب إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين، الإعلان عن تقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات.
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