نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال لمرحلة البكالوريوس

1. بلغ إجمالي عدد طلبات إساءة الاختيار وطلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى التي تم تقديمها (17779)
2. بلغ عدد طلبة إساة الاختيار الذين تم ترشيحهم للقبول (4170) طالباً وطالبة.
3. بلغ عدد طلبة إساءة الاختيار الذين لم يتم ترشيحهم للقبول نتيجةً لعدم توفر شواغر(6395) طالباً وطالبة.
4. بلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) في/ إلى خيارهم الأول بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر (6411).
5. بلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) في/ إلى خيارهم الثاني بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر(1805)
6. بلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) في/ إلى خيارهم الثالث بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر (834)
7. بلغ عدد الطلبة المقبولين سابقا، والذين لم يتم نقلهم إلى أي من خياراتهم الثلاث نتيجة لعدم توفر شاغر(2334).
وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يتم التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس على الرابط التالي www.admhec.gov.jo
-
أخبار متعلقة
-
حزب الاتحاد الوطني يؤكد خلال اجتماعه مع وزارة الشؤون السياسية على ضرورة تمكين الأحزاب لتحقيق الإصلاح السياسي
-
الأمن : التسجيل المتداول لسيّدة تدّعي تعرّض أطفال للخطف كذب ومحض اختلاق
-
"التعليم العالي" تنهي تنفيذ القبول بتخصص طب الأسنان في جامعة مؤتة
-
السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده إلى ملك بلجيكا سفيراً مفوضاً وفوق العادة
-
الأردن يؤكد دعمه لغوتيريش في مواجهة حملات الحكومة الإسرائيلية الإساءة له
-
الأمن : عقوبة هذه المخالفة الحبس 3 اشهر وغرامة 500 دينار
-
الأمن العام : إغلاق مؤقت لشوارع حيوية بعمان الليلة - اسماء
-
هيئة الطيران : غالبية الشركات أعادت تشغيل رحلاتها إلى الأردن