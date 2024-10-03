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نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال لمرحلة البكالوريوس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم العالي
الخميس، 03-10-2024 10:27 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025، وذلك للطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي 2024-2025 إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في الطلب ، حيث كانت نتيجة عملية المعالجة وفقاً لما يلي:

1. بلغ إجمالي عدد طلبات إساءة الاختيار وطلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى التي تم تقديمها (17779)

2. بلغ عدد طلبة إساة الاختيار الذين تم ترشيحهم للقبول (4170) طالباً وطالبة.
3. بلغ عدد طلبة إساءة الاختيار الذين لم يتم ترشيحهم للقبول نتيجةً لعدم توفر شواغر(6395) طالباً وطالبة.
4. بلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) في/ إلى خيارهم الأول بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر (6411).
5. بلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) في/ إلى خيارهم الثاني بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر(1805)
6. بلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) في/ إلى خيارهم الثالث بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر (834)
7. بلغ عدد الطلبة المقبولين سابقا، والذين لم يتم نقلهم إلى أي من خياراتهم الثلاث نتيجة لعدم توفر شاغر(2334).

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وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يتم التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس على الرابط التالي www.admhec.gov.jo

 
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