ندوة في إربد احتفاء بالشاعر الزغول

الوكيل الإخباري- نظّمت جمعية غراس للفكر والثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد اليوم الأحد، ندوة بعنوان "مسيرة عطاء وإبداع"، احتفاءً بمسيرة مدير ثقافة إربد، الشاعر والناقد الدكتور سلطان الزغول.

وخلال الندوة التي أدارها الشاعر الدكتور خالد مياس، أكدت رئيسة الجمعية إيمان كريمين أن الزغول ليس مجرد شاعر أو ناقد، بل يُعد مؤسسة ثقافية متكاملة تتحرك بين النص، والإبداع، والعمل المؤسسي، مشيرة إلى أنه استطاع أن يصنع حضورًا بارزًا للأدب الأردني في المحافل العربية والدولية.



وأشار الناقد الدكتور عماد الضمور إلى أنّ الزغول يمثل حالة خاصة في النقد الأردني، ويمتلك أدوات نقدية رصينة تستند إلى خلفية معرفية عميقة، وهو ناقد يتقن قراءة النصوص من الداخل، ويكشف عن أبعادها الجمالية والفكرية بلغة رشيقة ومتماسكة.



وقال الأديب علي الرياحنة إن الزغول جمع بين الشاعرية والبحث الأكاديمي لبناء جسور بين النظرية والتطبيق، وهو قلّما نراه في ساحتنا الثقافية.



وأكد الشاعر نضال القاسم أنّ الزغول شاعر يحمل هموم المكان والإنسان، وقصائده تنبض بوعي جمالي متجدد، وتؤسس لصوت شعري يحاور التراث ولا يكرر الماضي، بل يعيد صياغته بلغة معاصرة تمزج بين الرهافة والعمق.



من جانبه، أكد الزغول أن الثقافة ليست ترفًا، بل هي فعل وعي ومسؤولية تجاه الذات والوطن، مشددًا على إيمانه العميق بأن الكلمة الحرة قادرة على صناعة إنسان أجمل ووطن أكثر إشراقًا.