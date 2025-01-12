نشاطات متنوعه في مديرية شباب المفرق

وتحدث النقيب معن عبيدات خلال الورشة التي شارك فيها 25 موظفا من مديرية شباب المفرق، والمراكز الشبابية، عن قانون السير وأسباب حوادث المرور، مستعرضا قواعد السير وأهمية الالتزام بالتعليمات والنظم.
وبينت المديرية أن الورشة تهدف إلى زيادة وعي المواطنين بأهمية قانون السير وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة لضمان السلامة على الطرق.
إلى ذلك، عقد في مديرية شباب المفرق لقاء بحضور مدير الشباب الدكتور عيسى الحراحشة، ورئيسة لجنة الثقافة والشباب في مجلس محافظة المفرق، همسة العموش، وفريق مدى برئاسة مجاهد صالح، وعدد من الأعضاء الإداريين، حول تعزيز روح التعاون والعمل المشترك لدعم وتوطين المبادرات الريادية وتنمية المجتمع، إضافة إلى دراسة توجيه الطاقات الشبابية نحو العمل الفعال في المجتمع وعدد من المواضيع المجتمعية الهامة.
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