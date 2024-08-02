نصف مليون دينار لإنشاء مزرعة طاقة متجددة في البلقاء

وقال العواملة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجلس المحافظة يولي موضوع خفض النفقات والمصاريف المتعلقة باستهلاك الطاقة أهمية كبيرة وعليه جاء قرار المجلس بتخصيص نصف مليون دينار من موازنته للعام الحالي لإنشاء مزرعة للخلايا الشمسية في البلقاء بهدف إنشاء المزرعة لتزويد دور العبادة ولاحقا المدارس الحكومية بالطاقة لتخفيف أعباء الكلف الناتجة عن فاتورة الطاقة إلى الحدود الدنيا واستبدالها بالطاقة البديلة.
وأشار العواملة إلى أن هذا المشروع يتفق مع الرؤى والتطلعات الملكية والتي تتمحور حول إطلاق كامل الإمكانيات الاقتصادية والارتقاء بنوعية الخدمة والتي ينعكس دعمها إيجابيا على الأداء الكلي للاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع تنموية في مجال الطاقة المتجددة بما فيها إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.
وأشاد العواملة بجهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وتعاونها مع المجلس للسير بإجراءات تحصيل الموافقات إلى جانب توفير قطعة الأرض وعمل الدراسات اللازمة للمشروع.
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