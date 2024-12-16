نظام جديد يمنع وقوف بائعي القهوة خارج المحل والتوصيل للمركبات

واشترط النظام الجديد أن يكون المبنى انشائيا حاصلا على إذن اشغال، وأن يكون العاملين فيه فوق سن 18 عاما.
ومنع النظام وقوف العاملين في بيع القهوة والمشروبات خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام.
كما منع استخدام الرصيف وحجز مواقف الشارع العام امام المحل.
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