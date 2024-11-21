نقابة تجار المعدات الطبية تؤكّد وقوفها على هموم القطاع واحتياجاته

الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة العامة لنقابة تجار المعدات الطبية والعلمية والمخبرية، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور نبيل شنك رئيس النقابة.

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وأكد شنك خلال الاجتماع الذي عقد أمس، بحضور ممثلي المؤسسات الطبية في القطاع الخاص، أن من أهم الأولويات للهيئة الإدارية الجديدة للنقابة الدفاع عن مصالح القطاع والوقوف على همومه واحتياجاته.



وأضاف أنه ومنذ بداية تولي الهيئة الإدارية للنقابة ظلت حريصة على فتح قنوات التواصل مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وجميع المستشفيات الخاصة والجامعية ومؤسسة الغذاء والدواء وغيرها من المؤسسات التي تعتبر من الركائز التي لابد وأن تكون على توافق مع النقابة.



وأشار إلى جملة من اللقاءات التي تمت مع مختلف الجهات الصحية وأثمرت بمخرجات إيجابية، و إن لم يكن جميعها أنتج حلولا جذرية، لكنها كانت خطوات متقدمة في الاتجاه الصحيح.



بدوره، أكد أمين سر النقابة المهندس رائد آل خطاب ضرورة المرور على التقرير الإداري السابق للهيئة الإدارية السابقة ليتم اعتماده نظراً لعقد الاجتماع متأخراً وقبل استكمال مدة العام المالي للعام 2023.