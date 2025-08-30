نقيب الصحفيين: إدراج أراض تابعة للنقابة في منطقة طبربور للاستثمار

وقال المومني، إنّه كلف المستشار القانوني للنقابة ورئيس لجنة الاستثمار بالسير في الإجراءات الخاصة لتسجيل شركة الإعلان الجديدة.
واعتبر أن الشركة ستكون رافده أساسية لموارد النقابة، وستسهم في تغطية العجز في صندوق التكافل، بالإضافة إلى دعم الصناديق الأخرى التي تقدم خدماتها للأعضاء.
