السبت 2025-08-30 11:09 م
 

نقيب الصحفيين: إدراج أراض تابعة للنقابة في منطقة طبربور للاستثمار

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
السبت، 30-08-2025 08:39 م

الوكيل الإخباري-   أعلن نقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني، السبت، عن طرح قطعة أرض جديدة في منطقة طارق في طبربور للاستثمار، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين الوضع المالي للنقابة، ودعم صندوق التكافل الاجتماعي.

وقال المومني،  إنّه كلف المستشار القانوني للنقابة ورئيس لجنة الاستثمار بالسير في الإجراءات الخاصة لتسجيل شركة الإعلان الجديدة.


واعتبر أن الشركة ستكون رافده أساسية لموارد النقابة، وستسهم في تغطية العجز في صندوق التكافل، بالإضافة إلى دعم الصناديق الأخرى التي تقدم خدماتها للأعضاء.

 
 
