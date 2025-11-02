نمروقة تتفقد مكتب تصديق الخارجية ضمن نافذة الاستثمار بالعقبة

الوكيل الإخباري- تفقّدت وزير دولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة، اليوم الأحد، مكتب التصديق التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الواقع ضمن نافذة الاستثمار التابعة لمديرية خدمات المستثمرين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقالت نمروقة خلال الزيارة بحضور نائب رئيس مجلس مفوّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كريمة الضابط، إنّ الوزارة تهدف من فتح مكاتب التصديق في مختلف محافظات المملكة الى تقديم جملة من الخدمات إضافة الى تصديق الوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية للمواطنين؛ وذلك تسهيلاً على متلقّي الخدمة والحرص على الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة لهم.



وبيّنت أنّ هناك 17مكتبًا للتصديق منها 9 مكاتب في المحافظات، و8 مكاتب في العاصمة عمّان، تحرص على تقديم الخدمات للمواطنين، والارتقاء بجودتها والتسهيل على متلقّيها، مؤكدة أنّ الغاية من وجود المكتب ضمن النافذة الاستثمارية يَكمُن في مساعدة المستثمرين والشركات والمؤسسات والهيئات والمواطنين المُقيمين في محافظة العقبة والمحافظات المجاورة، وتعزيز دور الوزارة في خدمة المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج.



وأشارت نمروقة إلى أنّ الوزارة تسعى إلى توسيع مظلّة البوابات الإلكترونية في إطار التحوّل الرقمي في البعثات الأردنية في الخارج لخدمة المغتربين والمواطنين الأردنيين بشكل أسرع وأسهل بعد إطلاقها في الكويت والرياض وبرلين وجدّة ولندن، وستَليها سفارات وبعثات أخرى قريبًا؛ بهدف تعزيز مستوى وسرعة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمغتربين إلكترونيًّا، والحرص على التسهيل عليهم، بما يعكس التكامل مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ورؤية الحكومة نحو التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.