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هام للمستفيدين من مكرمة أبناء العشائر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الإثنين، 30-09-2024 12:06 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ستبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 30-9-2024 .اضافة اعلان


وستستمر عملية التقديم حتى الساعة (12) مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2-10-2024، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال محصورة بالطلبة الأردنيين المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية ، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر، كما أن هذه الطلبات لا تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.

وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد انتهاء عملية التقديم.

وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) التي قام بإنشائه عند تقديم طلب الالتحاق لأول مرة، ولتقديم طلب انتقال الرجاء الدخول الى الرابط التالي: 
https://admhec.gov.jo/aklUnivTrans2024/
 
gnews

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