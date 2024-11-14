هام من التعليم العالي الى (597) طالباً وطالبة بشأن طلبات المنح والقروض - اسماء

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⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710062 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم والبحث العلمي أسماء (597) طالباً وطالبة (مرتبين أبجدياً) قاموا بالدخول إلى برمجية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025 ولكنهم لم يقوموا بتخزين طلباتهم بشكل صحيح، يرجى الدخول إلى الطلب والتأكد من تخزينه بشكل صحيح قبل إنتهاء عملية تقديم الطلبات، وفيما يلي أسماء الطلبة: اضافة اعلان





1. ابراهيم احمد خليل صلاح

2. ابراهيم بخيت حمد المراعيه

3. ابراهيم محمد يوسف الجراجره

4. ابراهيم نائل ابراهيم حجيج

5. ابراهيم يوسف عبد الله الشرمان

6. احسان رائد علي عفيفي

7. احمد ابراهيم بسام ابو عامر

8. احمد اسماعيل احمد الشحادات

9. احمد باسم سعدي الصروان

10. احمد حسام محمود عصعوص

11. احمد حسين عواد عيسى

12. احمد حمد الله احمد شريم

13. احمد رزق احمد المحافظه

14. احمد صادق مصطفى عبد الله

15. احمد عبد الكريم صبري العوضي

16. احمد عدنان عادل عجاوي

17. احمد مبارك عبد الله العوضي

18. احمد محمد احمد ابو عكاز

19. احمد محمد صبحي العمري

20. احمد محمد فوزى سليم دعاس

21. احمد محمد محمود التح

22. احمد محمود عليان الخوالده

23. اديب محمد اديب عناني

24. اروى محمد سالم الزوايده

25. اسامه عبد الباسط فؤاد عبد الله

26. اسامه فؤاد محمد علي الميمه

27. اسامه هود منعم القضاه

28. اسراء عمر محمود الطنطاوي

29. اسلام احمد نظمي علي

30. اسلام سلطان احمد الربايعه

31. اسلام مهدي رجا العثامنه

32. اسماء علي محمود ثلجي

33. اسماء محمد سالم الحنيطي

34. اسماء وليد محمد الغول

35. اسماعيل هشام جميل ابو الحمص

36. اسيل خالد محمد ابو معالي

37. اسيل رائد اسعد ابو بكر

38. اسيل سليمان مصطفى المعايعه

39. اسيل عبد الفتاح خميس العفاشيه

40. اسيل مروان اسماعيل شناعه

41. اسيل مفلح احمد المناصير

42. اصيل سالم حمد العجامي

43. الاء خالد لباد ابو عبيد

44. الايهم جهاد احمد الخولي

45. الحارث محمود احمد سعيفان

46. الليث موسى عطا الله الدهيمات

47. المعتز بالله سالم حسن الديات

48. الياس زاهر عز الدين الخطيب

49. اماني انور عبد المجيد شعلان

50. اماني محمد شراري العيفه

51. امل سمير موسى بحيص

52. امل عبد الله محمد البلوى

53. امل محمد سلمان ابومحارب

54. اميره موفق جميل البدوي

55. اميمه غالب عيسى عويدات

56. امين جهاد رمضان الشمالات

57. انسام خالد عواد السيوف

58. انوار محمد عارف الخوالدة

59. اوس حمد محمود الرقاد

60. اوس عمر علي الشايب

61. ايات ابراهيم موسى العمارين

62. ايلاف خالد احمد الخصبه

63. ايمان ابراهيم محمد السعيدين

64. ايمان عادل محمد عبيدات

65. ايمان ماهر محمد حسينات

66. ايناس محمد يحيى الزواهره

67. ايه خيرو سلامه المرعي

68. ايهم علي عوده الزيديين

69. آلاء محمد ذياب الجرادات

70. آيات فتحي حسين المناصير

71. آيات محمد عبد الجليل الدبيسيه

72. آيه احمد محمد البري

73. آيه نضال محمد العموري

74. آيه يسار عوني الصادق

75. بثينه علي محمود ابو هزيم

76. بثينه ماهر جميل ابوعويضه

77. بدر ناصر ابراهيم عوده

78. بدور سالم محمد الحجايا

79. بسام احمد عيد ابو هيظ

80. بسنت نادر صبحي ابو حجر

81. بشار باسم احمد ابو ذره

82. بشار عبد الله خالد الدقامسه

83. بشار نبيل احمد مهداوي

84. بشرى جهاد عوده ابو صعيليك

85. بشرى خليل علي العمارين

86. بشرى زاهي فهد الحوري

87. بشرى محمد طالب العسوفي

88. بلسم اسامه عبد الله المشرقي

89. بيسان احمد محمد السبتي

90. بيسان احمد نبيل صرصور

91. بيسان يحيى عبد الرزاق المناصير

92. تالا محمد عبد الرحمن برغل

93. تالا محمد عبدالرحيم المجالي

94. تالين جريس سليم المضاعين

95. تسنيم احمد راتب قطيشات

96. تسنيم باسم فوزى المصاروه

97. تسنيم بلال فلاح السمريه

98. تغريد موسى علي المشاعله

99. تقى برجس حسين بني حمد

100. تقى قيس يوسف خضراوى

101. تمارا عادل سالم القويدر

102. تماضر محمد صبحي نصر

103. ثابت سهيل فرحان الرفوع

104. ثائر محمد ابراهيم عيد

105. جمانه جهاد حسن الفيومي

106. جنا عماد عمر البسيط

107. جنى زياد غازى الرحال

108. جنى زيد محمد الدوجان

109. جنى فهد محمد عكاشه علي

110. جنى هاني اسماعيل خالد

111. جود نسيم مصطفى عوده

112. جيهان حبيب عزمي القيسي

113. جيهان حسام الدين سعيد الهندي

114. حذيفه محمود احمد ابو خضير

115. حسان هاني احمد ازماف

116. حسن تقي الدين عمر حسن مسعود

117. حسن صابر عبد الله الهلاوي

118. حسنا سالم سليمان سليمان

119. حسنه محمد يوسف الدش

120. حسين علي فالح فاتح نصار

121. حلا انور محمد المشرقي

122. حلا هيثم رشيد غرايبه

123. حليمه فليح حسن البطمه

124. حمزه صالح محمد عطيه عقال

125. حمزه عماد صالح سالم

126. حمزه محمد احمد البشير

127. حمزه محمد امين مفلح الحجاج

128. حمزه محمد علي ابو سفحه

129. حمزه هاني احمد ابو سمهدانه

130. حنان عوده ابراهيم النعامي

131. حنان ماجد عيد الشخانبه

132. حنين ابراهيم طلال سلامه

133. حنين بكر محمد رزيق

134. حنين حسين احمد عابد

135. حنين علاء الدين جبر القريقي

136. حنين محمد حسن الحمصي

137. حياه جهاد رزق بني هاني

138. خالد عاهد محمود المصرى

139. خلود عطا الله محمود المصرى

140. خلود عوده سليمان القدمان

141. خليل جمال احمد الجوابره

142. خميس لؤى خميس الشعباني

143. دارين سعيد محمود راضي

144. داليا عوني احمد العواوده

145. داليا يوسف عطيه النجار

146. دانا محمد طريف اعنزه

147. دانيه احمد خيرو الشياب

148. دانيه خالد مصطفى الطرودى

149. دانيه خالد يوسف جبريل

150. دعاء نضال صابر اسعيفان

151. دلال ابراهيم صقر الاعرج

152. دنيا حاتم كمال احمد

153. دنيا سمير سميح العبسه

154. راكان مامون وجيه الخطيب

155. راما جاد خلف الحوراني

156. راما جعفر محمود نوفل

157. راما رافت مصطفى كنعان

158. راما رامي عبد الرزاق ابو عناب

159. راما عبد الغفار مصطفى عبد النبي

160. راما محمود سليمان الخوالده

161. راما نضال عبد الحميد زهران

162. رامي عامر محمود العجالين

163. رانيا محمد اسماعيل بنات

164. رايات محمد فلاح عنانبه

165. رائقه نضال ابراهيم ابو نادي

166. رباب فواز علي الشطي

167. ربى احمد فالح بني يونس

168. رتاج احمد علي الجراح

169. رزان احمد داود رمانه

170. رزان جمال عمر حيمور

171. رزان هيثم حسين الحسنات

172. رزق منصور رزق الدرابسه

173. رشا شمسي مفلح الوردات

174. رشا عبد الله منصور ابو صعيليك

175. رضوان عبد الناصر رضوان محمد

176. رعد وائل محمد العجارمه

177. رغد رضوان سلامه الفقير

178. رغد عايد ربحي شرف

179. رغد علي حسن ابو شريحه

180. رغد محمد موسى مقبل

181. رماس رائد احمد السقا

182. رمزي ابراهيم حسن الصمادي

183. رنا حمدي ابراهيم الكردي

184. رنا عادل سليمان ابو يحيى

185. رنا محمد هويمل الهيايسه

186. رناد عبد الفتاح محمد عبد الحق

187. رند علي ايوب سليمان

188. رند مبروك سليمان الرواجفه

189. رنيم احمد موسى المهيرات

190. رنيم برهم عبد ابو الجحاش

191. رنيم بسام حموده الباسطي

192. رنيم راتب فوزى ياسين

193. رنيم زهير محمد البخارى

194. رنيم فراس احمد سماره

195. رنيم محمد احمد الخطاب

196. رنيم وصفي عوض ابو ردن

197. رنيم ياسين عارف الحراحشه

198. رهف زياد خليل قطيشات

199. رهف عبد الرزاق محمد قديسات

200. رهف عمر سعيد كايد

201. رهف هيثم محمود الصمادى

202. روان رائد صابر غباين

203. روزان حسين محمد سلمان

204. رولا سامر فهمي جابر

205. رؤى احمد سليمان الخرابشه

206. رؤى حيدر محمود البيايضه

207. رؤى خليل عبد اللطيف الزين

208. رؤى زيد توفيق ابو شهاب

209. رؤى عطا الله فليح المومني

210. رؤى وائل سليمان رفاعي

211. ريتاج خالد عبد الله الفاعور

212. ريم عبد الوهاب يوسف عبد العال

213. ريم مصلح شتيوى المشاقبه

214. ريماس عبد الله محمد حسان

215. رئيسه احمد محمد ابو الكشك

216. زيد حمزه محمد الفيومي

217. زيد صالح خميس الغزاوى

218. زيد محمود محمد ابو حماد

219. زين ابراهيم عبد الرحمن ابو كف

220. زين محمود فايز وادي

221. زين نزار محمد الرياطي

222. زينب خالد ضيف الله السعيدين

223. زينب سالم بادي النواصره

224. زينب شحاده احمد الطبيرى

225. زينه عبد المحسن صالح الخنازره

226. زينه فؤاد عبد القادر تيم

227. زينه ياسين عزيز العاجيب

228. ساجد اسامه عبد الله ابو كركي

229. ساجد مناور احمد المناصير

230. ساجده محمد جميل الطحل

231. ساره ابراهيم ضيف الله الجالودي

232. ساره ابراهيم موسى قاضي

233. ساره باسل احمد يعقوب

234. ساره خالد محمد عامر

235. ساره سامر صلاح الدين كلبونه

236. ساره سنان جميل خضر

237. ساره عيد سليمان المشاقبه

238. ساره غازى فتح الله طنطش

239. ساره فرحان سلطان الرشيدات

240. ساره ماهر عبد العزيز الجنازره

241. ساره محمد جمعه سطيح

242. ساره معين محمد بطاينه

243. سالم علي صبحي الروسان

244. سالم محمد سالم الزيدانين

245. سالي عاكف احمد الذنيبات

246. سالي عبد الله عبد الحفيظ العبابسه

247. سامر فواز عقله الجازي

248. سامي محمد سامي الدهون

249. سجد عبد الرحيم محمد نوفل

250. سجود عزمي محمد الزعبي

251. سجى عمر محمد عدوى

252. سحر حسين احمد كيوان

253. سدن مروان عطا الله القيسي

254. سدين ابراهيم عبد المحسن البداوى

255. سدين اياد سليم حسونه

256. سدين باسم سلامه المحادين

257. سدين حسين علي الزيادنه

258. سدين عاطف عقاب المزايده

259. سدين محمد احمد شريخي

260. سدين محمود حسين زبادي

261. سرين سليمان هاشم ابو سليم

262. سعد سليمان هويمل الفراحين

263. سعود فاضل سعود الغزاوي

264. سفيان زياد محمود الشويكي

265. سلام اسامه عبد الرحيم الشامي

266. سلام نبيل محمود ابو شعيب

267. سلسبيل سالم شاهر الزعيرات

268. سلسبيل صالح خميس ابو خشب

269. سلسبيل محمد احمد الشطي

270. سلسبيل هلال عيد العمارين

271. سلمى نايل علي حجاج

272. سليمان خالد سليمان ابو غليون

273. سماح خالد عمر السليمان

274. سماح عادل محمود خزاعله

275. سمر ياسر ايوب الطيور الختالين

276. سميه رافع محمد دغش

277. سناء عبد الله حميدان الزواهره

278. سندس صبحي ابراهيم سعد

279. سندس فتحي رجا الرزي

280. سندس يونس احمد جرادات

281. سوسن داود محمود الخليفات

282. سيرين عبد محمد المهيرات

283. سيف الاسلام ايمن زكريا غنيم

284. سيف الاسلام هزاع فايز السعايده

285. سيف الدين اسماعيل عبد اللطيف ناصر

286. سيف الدين زياد سليمان ابو رياش

287. شذى عمر محمود القدره

288. شروق علي عواد المساعيد

289. شكران فتحي عبد الله الخرشه

290. شهد توفيق سعيد محمد

291. شهد ثائر ابراهيم عبد الغني

292. شهد حافظ يوسف عليان

293. شهد حمزه عبد الرحمن حسن

294. شهد عدنان طاهر عبد الرحيم

295. شهد علي محمد الصواويه

296. شهد علي محمد عبد ربه

297. شهد فراس علي غراغير

298. شهد مامون احمد غزاوي

299. شهد محمد احسان الخوالده

300. شهد محمود ابراهيم هيكل

301. شهد مصطفى محمد ابو طاعه

302. شهد نزار سليمان الحياري

303. صابرين سعد محمد الجرايره

304. صبا خالد عبد العزيز يوسف

305. صبا نائل كمال ابو ذياب

306. صباح عطيه محمد الحارثي

307. صبحي عوني صبحي ابو عباس

308. صفاء حسن محمد الزعبي

309. صفاء محمود نعيم الالفي

310. صفوان تيسير محمد حماشا

311. صلاح الدين جهاد فرحان الدعجه

312. ضحى احمد حسن الحوراني

313. ضحى نمر قاسم محاميد

314. ضياء احمد صالح ابو هويدي

315. ضياء رافع محمد جلامنه

316. ضياء رائد عبد الكريم النقروز

317. طارق فؤاد طالب شايب

318. طلال سامر فواز المعايطه

319. طيف عبد الله هارون المرعي

320. عارف عصام حسين عامر

321. عامر فراس قاسم شواقفه

322. عايده رامي ممدوح خرمه

323. عائشه اكرم حسن المسيعدين

324. عباده رضوان عبد الله الفقيه

325. عباده محمد ابراهيم المصرى

326. عبد الاله ابراهيم عقل جاموس

327. عبد الرحمن ابراهيم محمود الدبس

328. عبد الرحمن احمد سالم الشطي

329. عبد الرحمن بدر صالح زيتون

330. عبد الرحمن ياسر محمد الدرديسي

331. عبد الرحيم محمد عيد العديني

332. عبد العزيز محمد عبد العزيز الحيح

333. عبد العظيم ابراهيم محمد جانم

334. عبد الغني محمد رامي اسعد دعنه

335. عبد الله احمد عقله الكساسبه

336. عبد الله احمد موسى الطراونه

337. عبد الله جمال شفيق عبد النبي

338. عبد الله حسن عبد المحسن المرادات

339. عبد الله سعد نعيم لباده

340. عبد الله محمد حمود القطيطات

341. عبد الله محمد عاطف السعد

342. عبد الله محمود احمد ضبعان

343. عبد الهادي عثمان محمد روحي النابلسي

344. عبد ربه خليل احمد الجوهرى

345. عبدالرحمن اشرف مصطفى حسن

346. عبدالرحمن جهاد محمد اعيده

347. عبدالرحمن وائل عبد الرحمن الختاتنه

348. عبدالله فارس احمد الدويري

349. عبيده تحسين اشتيان الطراونه

350. عبير ابراهيم عيد الدغنجي

351. عبير عارف شهاب النصيرات

352. عدن طالب ارحيل الخنازره

353. عرفات محمد سليم احمد المدفعي

354. عرين محمد سليمان الضميدات

355. علا عاطف مفضي السعايده

356. علان خلدون محمود الخلايله

357. علي حسام علي دنون

358. علي حسين طلال القرعان

359. علي عاطف علي الطعاني

360. علي عيد سالم الصقور

361. علي عيسى علي الطراونه

362. علي محمود علي عواد

363. عمار صالح محمود الرفوع

364. عمار عمر صالح ياسين

365. عمر احمد عبد ربه الغرايبه

366. عمر جمال محمد عبد الحليم

367. عمر حسين خضر عادى

368. عمر رائد يوسف ابو حطب

369. عمر عبد الناصر محمود هياجنه

370. عمر علي نواف ندى

371. عمر محمد حسن نوافله

372. عمرو عبد الفتاح عبد الرماضنه

373. عهد جمال صلاح الخطيب

374. عهد علي اسماعيل علوش

375. عوده محمد مفلح العبد الله

376. عوض رائد عوض حرب

377. عوني لؤى عوني سالم ابوعصبه

378. عيسى عادل عبد الله سمرين

379. غاده بهجت ساكب الصوفي

380. غاده جهاد احمد ابو سمهدانه

381. غاده عماد عبد الله الحمايده

382. غرام علي محمود الزيود

383. غروب مفلح محمد العجاجره

384. غزل محمد علي عبابنه

385. غفران اسماعيل محمد تيم

386. غفران حسن علي الطواهيه

387. غفران محمد خير يوسف نعمان

388. غفران محمد يوسف القرعان

389. غنى فيصل طايل الحمدان

390. غيث ماجد يوسف السرابطه

391. غيداء بهاء الدين زهير السميعات

392. غيداء عبد السلام طريخم درويش

393. فاطمة الزهراء فيصل غازي السويطي

394. فاطمه احمد محمود علاونه

395. فاطمه احمود احمد العليمات

396. فجر محمد صالح سعيد

397. فداء ابراهيم محمد النوايشه

398. فداء محمد ابراهيم خواجه

399. فرح راسم محمود حسين

400. فرح عيسى درويش بريك

401. فرح فراس محمد ابو زعنونه

402. فرح محمود علي اللوزي

403. فرح محمود محمد حسين

404. فرح نادر محمود عبد الرحيم

405. فرح نشأت غالب فاخوري

406. فوزي نبيل فوزى عيسى

407. فيصل احمد رويق ابو الغنم

408. فيصل محمد سالم القدمان

409. فيصل محمد سلامه الحجايا

410. قصي جعفر يوسف محمد

411. قمر حسن احمد كلش

412. قمر نبيل سليم السمهورى

413. قيس عمار طالب ابو سريه

414. كترين غسان محمد ابو جويد

415. كفاح اسماعيل ابراهيم الحسنات

416. كندا محمد يعقوب الصمادى

417. لارا احمد شحاده البدوى

418. لانا محمد علي محمود الحوراني

419. لبنى فايز علي المغامسه

420. لجين خضر محمد رحال

421. لجين رائد محمد نزال

422. لجين كمال مصطفى السبوع

423. لجين منذر سالم الوشاح

424. لطيفه ماجد عوض ابو رزق

425. لوبانا باسل عيسى تادرس

426. لؤي ايمن مصطفى ابو هويدي

427. لؤي جابر كامل جابر

428. ليث محمد فريد خصيب

429. ليث منعم شتيوي الحسنات

430. ليليان محمد راجي الفحيلي

431. لين رافت عثمان يوسف

432. لين عاطف محمود الكركي

433. لين علي اسماعيل علوش

434. لينا سليم كاظم احمد امين

435. لينا سليمان احمد ابو ارميس

436. لينا عمر احمد ابورمان

437. لينا عمر راجي الرمضان

438. لينه احمد محمد العلاوي

439. ماريا محمود محمد الربايعه

440. ماريا وليد احمد علاونه

441. مازن عودة الله عوده العزازمه

442. مايا خالد احمد البستنجي

443. مايا وليد فيصل هاشم

444. مجد سالم توفيق الزبون

445. مجد سلطان عبد المهدي الفواعير

446. مجد عمر صالح ياسين

447. مجدي محمود افريح الفرحات

448. محمد ابراهيم محمد الزغول

449. محمد احمد ابراهيم كركار

450. محمد احمد شاهر الماضي

451. محمد احمد محمد الذهيبات

452. محمد احمد محمد عبيدات

453. محمد احمد محمود عبد الفتاح

454. محمد اسماعيل سلمان السيد

455. محمد الياس امين الجعافره

456. محمد امجد احمد البيايضه

457. محمد ايمن احمد الوحش

458. محمد ايمن محمد شفيق طبنجه

459. محمد ايهاب سميح حسين

460. محمد جمال عيسى درويش

461. محمد حمد رستم السويلميين

462. محمد حمدان خليل الرحامنه

463. محمد خالد علي النصر

464. محمد خلدون فواز الخطيب

465. محمد خميس نعيم ورده

466. محمد رائد سعيد محمد

467. محمد رائد غازي عزازي

468. محمد زياد عبد الوهاب الحراسيس

469. محمد سليم ابراهيم قشوع

470. محمد سمير احمد الشريف

471. محمد طارق خليل الخضري

472. محمد عائد عبد القادر الجولاني

473. محمد عبد الله خليل عماوي

474. محمد عدنان سعودي حسونه

475. محمد علي ابراهيم ابو علي

476. محمد فراس محمد عبيدات

477. محمد فؤاد عارف ابو حردان

478. محمد ماهر محمد يعقوب

479. محمد مأمون سليمان القرشي

480. محمد نور احمد محمد الغوانمه

481. محمد يوسف محمد عليمات

482. محمد يوسف ناصر الاسعد

483. محمود احمد محمود الشويات

484. محمود حسن احمد العيده

485. محمود عبد الوهاب محمود الصرايره

486. محمود كامل يونس رحال

487. محمود محمد عثمان قاسم

488. محمود محمد محمود الخلايله

489. محمود مناف الياس الردايده

490. مراد اديب احمد ابو عماره

491. مراد عرفات محمد نايف الفالوجي

492. مروان عماد الدين محمد فهمي ابو لبن

493. مروان منذر ابراهيم حمدان

494. مروه زاهر صالح الجراعي

495. مريم اكرم حموده اكريميد

496. مريم انور عبد المجيد شعلان

497. مريم انور محمد العموري

498. مريم حسام الدين ياسين نجم

499. مريم عبدالرحمن منصور السباعي

500. مريم مازن طلال العدوان

501. مريم نبيل احمد منصور

502. مشاري مؤيد سامي بشناق

503. مصطفى محمد عايد ابراهيم ابودره

504. معاذ جميل محمود الفقيه

505. معاذ فواز رجا الشرعه

506. معتز حسين يوسف ماضي

507. معتز محفوظ محمود الحسنات

508. ملاك احمد رشيد الغزو

509. ملاك احمد عبد الرزاق بني يونس

510. ملاك شاكر علي الزعبي

511. ملاك هشام عبد الحافظ حمد الله

512. ملك منير سالم المبيضين

513. ملك هاني حسني الخواجا

514. ممدوح عواد محمد الجازي

515. منار ماهر سالم الرواحنه

516. منار محمد عبد الرحمن حجه

517. منار ياسر عبد الرؤوف برغش

518. منال محمود موسى ازبيدات

519. منى صالح محمد صالح

520. مها دخل الله سويلم السعيدين

521. مهند رائد عبد الرحمن الخلايله

522. مهند عبد الرحمن احمد الدوخ

523. موسى محمد موسى المغاربه

524. مؤمن هارون احمد الخوالده

525. مؤيد رياض شفيق القويدر

526. مي مصطفى زكي الجبالي

527. مي يوسف فهد ابو شناره

528. ميار زياد فتحي ابو شهاب

529. ميار عدنان صادق ابو صلاح

530. ميس بسام محمد عمر

531. ميس عرفات وصفي جادو

532. ميس غالب عويس النمرى

533. ميسون نبيل احمد قعقوره

534. نانسي سيف احمد سيف

535. ناهد معروف صالح العزام

536. نبال راكد محمد الزيديين

537. نتاليا نسيم محمد صالح

538. ندى خضر عبد المجيد دعنه

539. ندى مجدي فهد عبد المجيد

540. نرجس مهند محمد الحويطات

541. نسرين محمد ابراهيم ابو كف

542. نغم احمد جمعه السباتين

543. نغم احمد طالب ابو الشيخ

544. نغم خالد احمد ابو ارقيق

545. نغم علي محمد علي عبد الرازق

546. نغم عماد حسان حسان

547. نماء حمزه يوسف النعسان

548. نهاد عامر توفيق السمهورى

549. نور الدين محمد خالد الصويتات

550. نور الدين ناصر طلب عبد الدين

551. نور عبد الرحيم حسين محمد

552. نور عبدالله سلمان الفريسان

553. نور فادي ابراهيم الطيبي

554. نور محمد اسحق الحموز

555. نور محمد سالم البشابشه

556. نورالدين محمد سليم الشريف

557. نيفن ناصر محمود ابو عريش

558. هاشم عوني هاشم الظاهر

559. هاشم محمد خير احمد بني خالد

560. هبه اسماعيل عبد الرحيم الخضراوي

561. هبه ايمن حسين الحاج

562. هبه فرج محمد الخنازره

563. هبه محمد احمد الربعي

564. هبه محمود فوزي القيسي

565. هبه مروان ياسين جرادات

566. هدايه هاشم احمد الفواعير

567. هديل جلال محمد عبوشي

568. هديل حسن محمد الدراوشه

569. هديل حسين مطر الهويمل

570. هديل محمد احمد ابو عواد

571. هند عثمان ضيف الله خضير

572. هيثم اسماعيل احمد اعمر اسعيفان

573. وديع جمال عبد الله البريصي

574. ورد محمد جمال نائل ابو لحيه

575. وسام جميل محمود عجاج

576. وسام سامر احمد ابو عبيد

577. وسام محمد سالم الجازي

578. وسام محمد عمر ابو زيد

579. وسيم احمد سليمان الاحيوات

580. وفاء هاني عبد الرحيم الدحله

581. وليد خالد وليد البيطار

582. وليد محمود محمد الحبالي

583. يارا نافذ حمدان دراغمه

584. يارا هيثم عوني الشرباتي

585. ياسمين ايمن سالم ابو هلاله

586. ياسمين خليل احمد ابو مسلم

587. ياسمين يوسف خضر ابو ساكوت

588. يزن زياد عزت عوض

589. يزن فايز محمود الضمور

590. يزيد احمد عبد العزيز المسيعدين

591. يقين فيصل علي صالح

592. يوسف احمد محمود ابو طافش

593. يوسف بسام محمد جمعه

594. يوسف عبد الرحمن سليم المعمار

595. يوسف عبد الله عثمان محمود

596. يوسف محمد نعيم عبد الله

597. يوسف مطيع خليل ابو صالح