هام من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة

وأكد الزيود أن أي معاملة تخص هذه الإجراءات التنظيمية سيتم إدخالها يوم الثلاثاء المقبل على النظام الإلكتروني سيمح باستكمالها في اليوم الذي يليه تسهيلا على المراجعين.
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