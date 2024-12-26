 
الخميس 2024-12-26 07:10 م
 

هام من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة

وزارة العمل
وزارة العمل
الخميس، 26-12-2024 06:58 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن اخر موعد للاستفادة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية ستكون مع نهاية دوام اخر يوم من الشهر الحالي الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2024/12/31 .اضافة اعلان


وأكد الزيود أن أي معاملة تخص هذه الإجراءات التنظيمية سيتم إدخالها يوم الثلاثاء المقبل على النظام الإلكتروني سيمح باستكمالها في اليوم الذي يليه تسهيلا على المراجعين.
 
gnews

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