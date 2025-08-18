الإثنين 2025-08-18 01:07 م
 

هل سيخدم أبناء الوزراء والنواب والسفراء في خدمة العلم ؟

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 18-08-2025 12:02 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شدد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إنه لن يكون هناك استثناء لأي أحد في برنامج خدمة العلم.

وقال المومني إن كل من يقع عليه الاختيار سوف يخدم في برنامج خدمة العلم، ولن يكون هناك استثناء لأي كان من الخدمة، ومن يقع عليه الاختيار سيخدم سواء أكان ابن وزير أو نائب أو سفير، وجميعهم سيخدمون أسوة ببقية أبناء الشعب الأردني.

وأكد المومني أن العدالة شيء أساسي، وكان سمو ولي العهد حازما جدا في هذا الأمر.

 
 
ه

7ع

مت

لا

