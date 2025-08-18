هل سيخدم أبناء الوزراء والنواب والسفراء في خدمة العلم ؟

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شدد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إنه لن يكون هناك استثناء لأي أحد في برنامج خدمة العلم.

