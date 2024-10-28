هيئة الطاقة تتلقى 28 طلبا لتصريح محطة شحن عامة

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 956 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال أيلول الماضي، رفضت منها طلبين في قطاع النفط ومشتقاته.

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وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، توزعت الطلبات المقبولة بواقع 511 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، 216 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، 177طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و50 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.



ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة 28 طلبا لتصريح محطة شحن عامة، و7 طلبات ترخيص محطة شحن عامة، و129 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، و9 طلبات لإقامة محطة محروقات.



وتلقت الهيئة 158 طلبا للحصول على رخص تصدير مواد خام، و319 طلبا لاستيراد مواد خام، و103 طلبات للحصول على تصاريح (استيراد، تصدير، عبور).