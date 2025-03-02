هيئة شباب كلنا الأردن تنفذ سلسلة من الفعاليات الرمضانية

وتأتي هذه الأنشطة ضمن برنامج الهيئة الرمضاني السنوي، الذي يشمل العديد من الفعاليات الخيرية والثقافية والتوعوية التي تحاكي الشهر الفضيل، ومن أبرز الأنشطة التي ستنفذها الهيئة هذا العام حملة "تصبيرة صائم"، التي تهدف إلى توزيع الماء والتمر على السائقين للحد من حوادث الطرق أثناء فترة الغروب على الإشارات والدواوير في مختلف المناطق.
كما ستشمل الفعاليات أيضا تنظيم حملات تطوعية لتنظيف المساجد، وتزيينها استعدادا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان وعيد الفطر السعيد.
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