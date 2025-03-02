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هيئة شباب كلنا الأردن تنفذ سلسلة من الفعاليات الرمضانية

شعار هيئة شباب كلنا الأردن
هيئة شباب كلنا الأردن
الأحد، 02-03-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وروح التعاون بين أفراد المجتمع في المحافظات كافة.

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وتأتي هذه الأنشطة ضمن برنامج الهيئة الرمضاني السنوي، الذي يشمل العديد من الفعاليات الخيرية والثقافية والتوعوية التي تحاكي الشهر الفضيل، ومن أبرز الأنشطة التي ستنفذها الهيئة هذا العام حملة "تصبيرة صائم"، التي تهدف إلى توزيع الماء والتمر على السائقين للحد من حوادث الطرق أثناء فترة الغروب على الإشارات والدواوير في مختلف المناطق.


كما ستشمل الفعاليات أيضا تنظيم حملات تطوعية لتنظيف المساجد، وتزيينها استعدادا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان وعيد الفطر السعيد.

 
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