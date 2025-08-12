وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تجتاز تفتيش الجاهزية القتالية للربع الثالث

الوكيل الإخباري-نفذت وحدة الطائرات العمودية الأردنية/الكونغو 1، ضمن بعثة دعم الاستقرار (المونسكو) في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تفتيش الجاهزية القتالية والمعدات للربع الثالث من هذا العام، بإشراف مفتشين مختصين من قيادة البعثة، محققةً نتائج متميزة في الأداء والاستعداد.

وتضمن برنامج التفتيش تنفيذ تجربة عملية لإطفاء حريق وإخلاء إصابات، أظهرت خلالها مرتبات الوحدة مستوى عالياً من الاحترافية والانضباط عكست مستوى الجاهزية التي تتمتع بها مرتبات الوحدة.



وأشاد المفتشون بجاهزية الوحدة العملياتية واللوجستية، من خلال تفقد مرافقها ومعداتها الحديثة، مؤكدين تميزها والتزام مرتباتها بتنفيذ متطلبات البعثة، وبشكل يضمن تنفيذ الواجب الإنساني المناط بها على أكمل وجه.