وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تجتاز تفتيش الجاهزية القتالية للربع الثالث

وتضمن برنامج التفتيش تنفيذ تجربة عملية لإطفاء حريق وإخلاء إصابات، أظهرت خلالها مرتبات الوحدة مستوى عالياً من الاحترافية والانضباط عكست مستوى الجاهزية التي تتمتع بها مرتبات الوحدة.
وأشاد المفتشون بجاهزية الوحدة العملياتية واللوجستية، من خلال تفقد مرافقها ومعداتها الحديثة، مؤكدين تميزها والتزام مرتباتها بتنفيذ متطلبات البعثة، وبشكل يضمن تنفيذ الواجب الإنساني المناط بها على أكمل وجه.
يشار إلى أن وحدة الطائرات العمودية الأردنية/الكونغو 1، تعد أول مشاركة من نوعها في تاريخ انضمام القوات المسلحة الأردنية لقوات حفظ السلام الدولية، والأولى إقليمياً من حيث طبيعة المهام، دعماً لرسالة السلام والأمن ضمن بعثة دعم الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
