الثلاثاء 2025-08-12 10:35 م
 

وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تجتاز تفتيش الجاهزية القتالية للربع الثالث

ت
جانب من التدريب
 
الثلاثاء، 12-08-2025 09:24 م

الوكيل الإخباري-نفذت وحدة الطائرات العمودية الأردنية/الكونغو 1، ضمن بعثة دعم الاستقرار (المونسكو) في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تفتيش الجاهزية القتالية والمعدات للربع الثالث من هذا العام، بإشراف مفتشين مختصين من قيادة البعثة، محققةً نتائج متميزة في الأداء والاستعداد.

اضافة اعلان


وتضمن برنامج التفتيش تنفيذ تجربة عملية لإطفاء حريق وإخلاء إصابات، أظهرت خلالها مرتبات الوحدة مستوى عالياً من الاحترافية والانضباط عكست مستوى الجاهزية التي تتمتع بها مرتبات الوحدة.


وأشاد المفتشون بجاهزية الوحدة العملياتية واللوجستية، من خلال تفقد مرافقها ومعداتها الحديثة، مؤكدين تميزها والتزام مرتباتها بتنفيذ متطلبات البعثة، وبشكل يضمن تنفيذ الواجب الإنساني المناط بها على أكمل وجه.


يشار إلى أن وحدة الطائرات العمودية الأردنية/الكونغو 1، تعد أول مشاركة من نوعها في تاريخ انضمام القوات المسلحة الأردنية لقوات حفظ السلام الدولية، والأولى إقليمياً من حيث طبيعة المهام، دعماً لرسالة السلام والأمن ضمن بعثة دعم الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ضاحية الرشيد الآن

أخبار محلية بلاغات عن انقطاع للتيار الكهربائي بمناطق شمال العاصمة عمان

ا

أخبار محلية نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى

عداد كهربائي

أخبار محلية تنويه هام بشأن انقطاع الكهرباء .. انتبه إلى هذه العلامة على العداد

البيت الأبيض: ترامب سيبحث قضايا أخرى غير أوكرانيا خلال لقائه ببوتين

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب سيبحث قضايا أخرى غير أوكرانيا خلال لقائه ببوتين

الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخه

أخبار محلية الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخه

ا

أخبار محلية بالتعاون مع الأردن ودول مشاركة.. الإمارات تنفذ الإسقاط الجوي ال69 على غزة

ت

أخبار محلية وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تجتاز تفتيش الجاهزية القتالية للربع الثالث

السويداء شهدت مؤخرا انتهاكات جسيمة

عربي ودولي أميركا تتوسط لإنشاء ممر إنساني إسرائيلي إلى السويداء



 
 





الأكثر مشاهدة