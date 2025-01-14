ورشة تدريبية في العقبة حول تعزيز حماية البيئة البحرية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية بعنوان "رفع قدرات منتسبي الإدارة الملكية لحماية البيئة في حماية البيئة البحرية"، نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع محمية العقبة البحرية.

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