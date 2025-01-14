ورشة تدريبية في العقبة حول تعزيز حماية البيئة البحرية

وتهدف الورشة التي تستمر 3 أيام، إلى رفع قدرات منتسبي الإدارة من مختلف المحافظات في حماية البيئة البحرية والتعرف على أهم المبادرات والأنشطة والبرامج المنفذة في المنطقة الساحلية ومحمية العقبة البحرية، إلى جانب تعريف المشاركين على التحديات البيئية التي تواجه البيئة الساحلية والبحرية والقدرة على التصدي لها وضمان استدامة الموارد البحرية.
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