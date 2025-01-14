 
الثلاثاء 2025-01-14 07:05 م
 

ورشة تدريبية في العقبة حول تعزيز حماية البيئة البحرية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
الثلاثاء، 14-01-2025 06:38 م

الوكيل الإخباري-    افتتح رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية بعنوان "رفع قدرات منتسبي الإدارة الملكية لحماية البيئة في حماية البيئة البحرية"، نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع محمية العقبة البحرية.

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وتهدف الورشة التي تستمر 3 أيام، إلى رفع قدرات منتسبي الإدارة من مختلف المحافظات في حماية البيئة البحرية والتعرف على أهم المبادرات والأنشطة والبرامج المنفذة في المنطقة الساحلية ومحمية العقبة البحرية، إلى جانب تعريف المشاركين على التحديات البيئية التي تواجه البيئة الساحلية والبحرية والقدرة على التصدي لها وضمان استدامة الموارد البحرية.

 
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