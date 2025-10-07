الثلاثاء 2025-10-07 02:50 م
 

ورشة حول الأمن السيبراني في قطاع المياه

أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة
الثلاثاء، 07-10-2025 12:03 م
الوكيل الإخباري-   نظّمت سلطة المياه، اليوم الثلاثاء، ورشة حول "تعزيز الوعي بالأمن السيبراني" برعاية أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي سلطة المياه.اضافة اعلان


وأكد المهندس البطاينة أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن قطاع المياه يُعد من القطاعات الحيوية التي تتطلب أعلى مستويات الحماية لضمان استمرارية الخدمات وسلامة البيانات، بما يتوافق مع الإطار الوطني للأمن السيبراني، كونه يشكّل أحد المكونات الأساسية لاستدامة الخدمات وحماية البنية التحتية الحيوية، مع تزايد التحديات السيبرانية التي تتطلب تعزيز القدرات الوطنية وبناء كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع المخاطر والتهديدات الإلكترونية بكفاءة واقتدار، مؤكّدًا الحرص على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية السيبرانية في القطاع.

من جانبه، أشاد مدير عام شركة أوكتوبيان سيكيوريتي، السيد محمد عبد الرحيم، بجهود (المياه) في تبني نهج استباقي لحماية البنية التحتية الحيوية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز تميز إقليمي في هذا المجال.
 
 
