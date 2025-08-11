ورشة عمل في المفرق حول إدارة النفايات الصلبة

الوكيل الإخباري- نظم مركز بحوث البيئة والمياه والطاقة في جامعة آل البيت بالتعاون مع نقابة المهندسين بالمفرق اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان "النفايات الصلبة وإدارتها" برعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية والعلاقات الدولية الدكتور هاني أخو رشيدة.

وأكد مدير المركز الدكتور إبراهيم حمدان أن إدارة النفايات الصلبة من أبرز التحديات البيئية في الأردن حيث تشير الإحصائيات إلى أن المملكة تنتج سنويا ما يقارب 2.5 مليون طن من النفايات الصلبة وهي أرقام آخذة بالازدياد نتيجة النمو السكاني والتحضر والتوسع العمراني، مبينا أن انعقاد الورشة المتخصصة بالشراكة مع نقابة المهندسين/ فرع المفرق جاءت لتسليط الضوء على هذه القضية وتبادل الخبرات.



بدوره، أكد رئيس فرع نقابة المهندسين مجدي العموش أن موضوع النفايات الصلبة وإدارتها أصبح تحديا تنمويا وصحيا واقتصاديا يتطلب تعاون جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية وتكامل الجهود بين الباحثين والمهنيين وصانعي القرار.



من جهتها تطرقت الخبيرة بإدارة النفايات البلدية الصلبة الدكتورة جمانة البطوش إلى الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، مشيرة الى أنواع النفايات الصلبة ومصادرها وواقع النفايات الصلبة في الأردن الآخذة بالازدياد مع زيادة عدد السكان وتغير عادات الاستهلاك إضافة الى اللجوء الأمر الذي نتج عنه تحديات إدارية تشمل البنية التحتية وإدارة ومعالجة النفايات الصلبة في الأردن .



وأشار رئيس قسم إدارة النفايات الخطرة في وزارة البيئة المهندس محمود الزبون إلى إعداد الخطط والسياسات الوطنية للنفايات الخطرة وتصنيف ومعالجة النفايات والتخلص منها بطرق سليمة بيئيا في مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة والسير بالإجراءات الفنية لتصدير النفايات الخطرة ومنح تصاريح نقل النفايات الخطرة والتقليل من استنزاف الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة التدوير واستخدام التكنولوجيا الأنظف والاستجابة لتطبيق التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية النافذة.



وأشار مدير صحة البيئة في وزارة الصحة المهندس أحمد البرماوي الى النفايات الطبية وإدارتها والتي تشمل فرزها حسب الدليل اللوني في غرفة تخزين النفايات الطبية ثم نقلها إضافة إلى فحص كفاءة التعقيم لأجهزة معالجة النفايات الطبية ومعالجة الانسكابات وإعادة تدوير النفايات في مؤسسات الرعاية الصحية.