ورشة لتعزيز قدرات كوادر الأمن العام المشاركة في مهام حفظ السلام

وتأتي الورشة امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مديرية الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة، لمواصلة تنفيذ ما تقوم به المديرية من أدوار نوعية وفاعلة لتوفير خدماتها الأمنية والإنسانية الشاملة لمحتاجيها في مناطق النزاعات والصراعات حول العالم.
وتناولت الورشة، التي حضرها مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، وقائد قوات الدرك، وعدد من الضباط، وممثلون عن الأمم المتحدة، مختلف التطورات المتعلقة بمهام حفظ السلام، وما تتطلبه من مهارات لغوية وخبرات ميدانية، وطرق تعزيز مشاركة الشرطة النسائية في هذه المهام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا وشمولية.
يشار إلى أن مديرية الأمن العام ماضية في مواصلة أدوارها الأمنية والإنسانية على المستوى الدولي، بما يبقي الأردن عنصرًا حيويًا وفاعلًا في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة البيئة والجمعية العلمية تفوزان بالجائزة الفضية لمشاريع الطاقة الشمسية بالإمارات
-
اجتماع تنسيقي بين الأوقاف وبلدية إربد حول الأراضي الوقفية
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس 8 يجري عملية جراحية نوعية
-
الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير
-
تعليمات جديدة لنقل أرقام الهواتف المتنقلة في الأردن
-
مذكرة تفاهم لدعم قطاع الرياضات الإلكترونية في الأردن
-
الحباشنة يحاضر في كلية الدفاع الوطني
-
"الملكية لحماية الطبيعة" تنظم حملة توعوية في محمية غابات اليرموك