ورشة لتعزيز قدرات كوادر الأمن العام المشاركة في مهام حفظ السلام

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالنوع الاجتماعي، ورشة عمل متخصصة لتعزيز قدرات مرتباتها المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية بصفة مراقبين دوليين.

وتأتي الورشة امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مديرية الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة، لمواصلة تنفيذ ما تقوم به المديرية من أدوار نوعية وفاعلة لتوفير خدماتها الأمنية والإنسانية الشاملة لمحتاجيها في مناطق النزاعات والصراعات حول العالم.


وتناولت الورشة، التي حضرها مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، وقائد قوات الدرك، وعدد من الضباط، وممثلون عن الأمم المتحدة، مختلف التطورات المتعلقة بمهام حفظ السلام، وما تتطلبه من مهارات لغوية وخبرات ميدانية، وطرق تعزيز مشاركة الشرطة النسائية في هذه المهام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا وشمولية.


يشار إلى أن مديرية الأمن العام ماضية في مواصلة أدوارها الأمنية والإنسانية على المستوى الدولي، بما يبقي الأردن عنصرًا حيويًا وفاعلًا في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

 
 
