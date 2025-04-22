وزارة الاتصال الحكومي تنظم محاضرة توعوية لموظفيها حول الجرائم الإلكترونية

09:18 ص

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الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الاتصال الحكومي، محاضرة توعوية لموظفيها حول "الجرائم الإلكترونية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي"، بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. اضافة اعلان





وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة أهمية التوعية بالجرائم الإلكترونية في ظل ما تشهده المنصات الرقمية من ثورة تكنولوجية باتت هدفاً لعمليات القرصنة والاحتيال.



وأوضح دور الوزارة في تعزيز مفهوم النهج التشاركي مع المؤسسات الرسمية وتنسيق الجهود والتعاون فيما بينها للتوعية والتثقيف في مجال التطورات التقنية لرفع الوعي حول طرق التعامل معها.



وأشار النقيب معن القضاة من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية إلى أهمية نشر التوعية والإرشاد حول الاحتيالات الإلكترونية والأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بها، للحيلولة دون الوقوع ضحية لها، وتوخي الحذر عند التعامل مع المنصات الرقمية.



وتناولت المحاضرة التي قدمها ملازم أول قصي طيفور من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنواع الجرائم الإلكترونية ودوافعها وأسبابها وكيفية التعامل معها، واستعرض أهم الإرشادات المتعلقة بكيفية التعامل مع الروابط الوهمية وحالات الابتزاز والاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها.