وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة على امتداد طريق البحر الميت الزارة

الوكيل الإخباري- تنفذ وزارة البيئة، عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت، حملة نظافة شاملة على امتداد المناطق الواقعة من بداية طريق البحر الميت مروراً بالزارة وما بعد السخنة.

وتأتي الحملة في إطار تكثيف الرقابة وتعزيز الوعي البيئي، بمشاركة واسعة من وزارات ومؤسسات وطنية، تشمل: وزارات الداخلية، الأشغال العامة والإسكان، التربية والتعليم، الشباب، الإدارة المحلية، الثقافة، الاتصال الحكومي، والبلديات، ومديرية الأمن العام، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، والمنطقة التنموية، إضافة إلى طلبة الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة، وجمعية الفنادق، والمراكز الشبابية، ومنظمات المجتمع المدني.


وأكدت وزارة البيئة، أن الحملة تأتي ضمن الجهود الوطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والبيئية وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لترسيخ السلوك البيئي الإيجابي، بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على جمالية المواقع الطبيعية في المملكة.

 
 
