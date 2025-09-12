وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة على امتداد طريق البحر الميت الزارة

وتأتي الحملة في إطار تكثيف الرقابة وتعزيز الوعي البيئي، بمشاركة واسعة من وزارات ومؤسسات وطنية، تشمل: وزارات الداخلية، الأشغال العامة والإسكان، التربية والتعليم، الشباب، الإدارة المحلية، الثقافة، الاتصال الحكومي، والبلديات، ومديرية الأمن العام، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، والمنطقة التنموية، إضافة إلى طلبة الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة، وجمعية الفنادق، والمراكز الشبابية، ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت وزارة البيئة، أن الحملة تأتي ضمن الجهود الوطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والبيئية وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لترسيخ السلوك البيئي الإيجابي، بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على جمالية المواقع الطبيعية في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
جلسة ضمن المدرسة الحقلية لزراعة الخضار في لواء الوسطية
-
توزيع الكهرباء تخصص 5% من أرباحها لمشروع المسؤولية المجتمعية الحكومي
-
مطالب في عجلون لمعالجة أوضاع الطرق وتعزيز معايير السلامة
-
حوارية عن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في لواء بني كنانة
-
إجراء سريع من أحد ضباط الإدارة الملكية لحماية البيئة ينقذ حياة مواطن
-
زراعة بني كنانة تنفذ الجلسة التاسعة لمدرسة الزراعة الذكية لنبات الأزولا
-
عجلون: 70% نسبة إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الإيمان
-
الجامعة الهاشمية تستحدث تخصص التكنولوجيا المالية