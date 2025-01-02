وزارة التنمية تستكمل تجهيزات مركز الأمل الجديد للإعاقات المتعددة

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن التجهيزات شملت الحديقة الخارجية للمركز لتكون مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويد المركز بالأجهزة والأثاث اللازم، وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة فيه، بهدف الارتقاء بالبيئة المكانية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بنوعية الخدمات التي يقدمها المركز لهم.
وأضافت الوزارة، أن المركز يقدم الخدمات النهارية الدامجة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، من عمر 6 ولغاية 12 عاماً للذكور، وللإناث من عمر 6 وحتى 18 عاماً، يستفيد منها 26 منتفعا ومنتفعة، وتشمل خدمات التأهيل والتدريب، والعلاج الطبيعي والنطقي، والخدمات المتعلقة بالتوحد، كما يستفيد من خدمات المركز الإيوائية 54 منتفعاً، تشمل خدمات الرعاية المتكاملة كافة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، زار المركز ضمن زيارته الميدانية للواء الرصيفة في شهر تشرين الثاني الماضي.
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