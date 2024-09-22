وزارة التنمية: 25 حضانة منزلية مرخصة في الأردن

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



قالت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الحضانات المنزلية المرخصة والمسجلة لدى الوزارة بلغ 25 حضانة منزلية في المملكة. اضافة اعلان





وقالت وزارة التنمية لـ "الوكيل الإخباري" إن 11حضانة منزلية قيد المتابعة لغايات التسجيل و الترخيص مضيفة ان إجراءات تسجيل الحضانات المنزلية تتم خلال أسبوعين في حالة إستكمال كافة متطلبات التسجيل.



وأشارت إلى أن الوزارة تشجع على إنشاء الحضانات المنزلية، وتسهل اجراءات تسجيلها، مثل إلغاء تجديد الترخيص والإعفاء من رسوم خدمات التسجيل.



وبينت الوزارة أن أن الإجراءات تتم بالتعاون مع أمانة عمان أو البلديات لغايات اصدار رخصة مهن منزلية، والدفاع المدني فيما يتعلق بإجراءات السلامة العامة.

