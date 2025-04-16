وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني وإطلاق حملة "علمنا عال"

وقال وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، الذي رعى الاحتفال، في تصريحات صحفية: "بفخر واعتزاز، انطلقت اليوم في العاصمة عمّان، وفي كل المدن والقرى والبوادي والمخيمات، حملة علَمنا عالٍ، لتؤكد مجد الراية الوطنية وشموخها، بوصفها رمزًا للسيادة والكبرياء الوطني".
وأشار الرواشدة، في الاحتفال الذي شهد حضورًا كبيرًا من المواطنين وطلبة المدارس، إلى ما يحمله العلَم الأردني من شرعية ودلالة في ألوانه، المستمدة من الراية النبوية الشريفة وتاريخ الأمة العريق.
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