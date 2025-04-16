وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني وإطلاق حملة "علمنا عال"

الوكيل الإخباري- احتفلت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، في متحف الحياة البرلمانية بعمان، بإطلاق حملة "علَمنا عالٍ"، بمناسبة اليوم الوطني للعلَم الأردني، الذي يصادف في السادس عشر من نيسان من كل عام.

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وقال وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، الذي رعى الاحتفال، في تصريحات صحفية: "بفخر واعتزاز، انطلقت اليوم في العاصمة عمّان، وفي كل المدن والقرى والبوادي والمخيمات، حملة علَمنا عالٍ، لتؤكد مجد الراية الوطنية وشموخها، بوصفها رمزًا للسيادة والكبرياء الوطني".