وزارة الثقافة تستذكر الشاعر حبيب الزيود في دارته بالعالوك

الوكيل الإخباري- استذكرت وزارة الثقافة مساء اليوم الأحد الشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لرحيله في دارته بقرية العالوك تخليدا لارثه الشعري ومسيرته الابداعية بحضور نخبة من الشعراء و المثقفين والأدباء.

وألقى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، خلال الفعالية التي نظمتها مديرية ثقافة الزرقاء وأدارها الدكتور محمد عبدالكريم الزيودي، كلمة استذكر فيها "قامة شعرية وطنية، أضافت إلى مفردات القاموس الوطني مفردات جديدة في الانتماء وحب الوطن".



وقال الرواشدة "نستذكر في هذا البيت العامر، والذي سيبقى عامرا بأبنائه، ظلال شخصية منحت المعاني والأسماء دلالات جديدة وطازجة، تستمد صفاتها من سنابل القمح الخضراء وألوان الدحنون وصفاء الأقحوان".



وأضاف، "حبيب الزيودي كان قصيدة تمشي على الأرض، ومارس من الشعر ما يغدق به على الآخرين كلاما عذبا، وكأننا نحس روحه تهبط مما اختار أن يقيم هناك في فضاء العالوك".



وتابع "ها نحن نقرأ قصائده التي تخلده، موقنين بحضوره الضارب في سياقات الثقافة الأردنية وحضوره العربي البهيج، ونستعيد القصائد المغناة للوطن، والأوبريتات التي دونت مسيرة الهاشميين".



وأعلن الرواشدة عن مجموعة من القرارات لتخليد إرث الشاعر الزيودي، تشمل "إعادة طباعة مختارات من شعره، وجمع أعماله النثرية التي نشرت في صحيفة الرأي، وإقامة مهرجان شعري سنوي بمشاركة عربية باسمه، أو تسمية الدورة الشعرية القادمة لمهرجان جرش باسمه، إلى جانب عقد ندوة متخصصة عن تجربته".



وقال محمد حبيب الزيود في كلمة له "كل مرة أحاول فيها الكتابة عن والدي تخنقني الكلمات ويشتعل عقلي بكثير من الصور والحكايات والأحداث فحين يذكر اسم والدي تتجه ذاكرتهم الى الشاعر الذي حمل وجع الأردن وغنى لترابه وسهوله وجباله الشاعر الذي نسج من المفردة بيتا يسكن في الوجدان".



وأضاف، كنت اشعر بقدسية الكلمة بحضوره، فقد كان يعلمني دون ان يقول إن الصدق هو اجمل ما يمكن أن يكون في اللغة .