 
الأربعاء 2024-12-11 06:49 م
 

وزارة الزراعة تستأنف تصدير الأغنام

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الأربعاء، 11-12-2024 06:31 م

الوكيل الإخباري-    قررت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، استئناف تصدير الأغنام بعد أن تم توقيفه خلال الشهر الماضي.

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وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، حرص الوزارة على دعم قطاع الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي تصدير أكثر من 900 ألف رأس.

 
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