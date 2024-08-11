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وزارة الزراعة تقرر فتح باب استيراد البطاطا

بطاطا
بطاطا




 

الأحد، 11-08-2024 03:48 م
الوكيل الإخباري-   قررت وزارة الزراعة، فتح استيراد محصول البطاطا اعتبارا من اليوم الأحد، في إطار المتابعة والدراسة للأسواق ووجود انخفاض في الكميات الواردة للأسواق المركزية من البطاطا.

وتهيب الوزارة بمن يرغب من الشركات ذات الاختصاص بالتوجه لتقديم طلبات الاستيراد اللازمة على المنصة الإلكترونية من سوريا ولبنان والمناشئ المسموحة.
gnews

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أخبار محلية وزارة الزراعة تقرر فتح باب استيراد البطاطا





 


 



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