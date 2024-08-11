وزارة الزراعة تقرر فتح باب استيراد البطاطا

وتهيب الوزارة بمن يرغب من الشركات ذات الاختصاص بالتوجه لتقديم طلبات الاستيراد اللازمة على المنصة الإلكترونية من سوريا ولبنان والمناشئ المسموحة.
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