وزارة الزراعة تقرر فتح باب استيراد البطاطا

03:48 م

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الوكيل الإخباري- قررت وزارة الزراعة، فتح استيراد محصول البطاطا اعتبارا من اليوم الأحد، في إطار المتابعة والدراسة للأسواق ووجود انخفاض في الكميات الواردة للأسواق المركزية من البطاطا.



وتهيب الوزارة بمن يرغب من الشركات ذات الاختصاص بالتوجه لتقديم طلبات الاستيراد اللازمة على المنصة الإلكترونية من سوريا ولبنان والمناشئ المسموحة.