وزارة الصحة: 350 مليون دينار تكلفة علاج السرطان بالأردن سنوياً

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة انه من المتوقع ارتفاع كلف معالجة السرطان في عام 2030 إلى أكثر من 500 مليون دينار، لافتة إلى أن سرطان الرئة ارتفعت تكاليف علاجه إلى 3 أضعاف. اضافة اعلان





وكشفت عن تسجيل 166 إصابة بالسرطان لكل 100 ألف بين الذكور، في المقابل ١٤٩ إصابة للإناث لكل 100 ألف في الأردن.



وأشارت إلى أن الدول التي كافحت التدخين سجلت انخفاضاً في معدلات الإصابة بالسرطان، لافتا إلى أن 350 مليون دينار على الأقل، كلفة علاج السرطان في الأردن سنوياً.



وبينت أن وضع السرطان مقلق ومكلف ووزارة الصحة تعمل من أجل حماية المواطن، مبينا أنه جرى إغلاق مواقع تبيع مستلزمات التدخين لمخالفتها ببيع المنتجات لمن هم دون سن الـ18،



