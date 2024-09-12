 
الخميس 2024-09-12 05:30 م
 
 

وزارة الصحة: 350 مليون دينار تكلفة علاج السرطان بالأردن سنوياً

نقود
نقود
الخميس، 12-09-2024 05:01 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة انه من المتوقع ارتفاع كلف معالجة السرطان في عام 2030 إلى أكثر من 500 مليون دينار، لافتة إلى أن سرطان الرئة ارتفعت تكاليف علاجه إلى 3 أضعاف.اضافة اعلان


وكشفت عن تسجيل 166 إصابة بالسرطان لكل 100 ألف بين الذكور، في المقابل ١٤٩ إصابة للإناث لكل 100 ألف في الأردن.

وأشارت إلى أن الدول التي كافحت التدخين سجلت انخفاضاً في معدلات الإصابة بالسرطان، لافتا إلى أن 350 مليون دينار على الأقل، كلفة علاج السرطان في الأردن سنوياً.

وبينت أن وضع السرطان مقلق ومكلف ووزارة الصحة تعمل من أجل حماية المواطن، مبينا أنه جرى إغلاق مواقع تبيع مستلزمات التدخين لمخالفتها ببيع المنتجات لمن هم دون سن الـ18،
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة: المركبات دون سعر الـ10 آلاف دينار لن تتأثر بقرار الضريبة

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة ترفع اسعار الدخان 10 قروش للبكيت

نقود

أخبار محلية وزارة الصحة: 350 مليون دينار تكلفة علاج السرطان بالأردن سنوياً

وزارة الصحة

أخبار محلية وزارة الصحة: 8 آلاف إصابة سرطان سنويا في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة توضح حول تعديل ضريبة الدخان

تعبيرية

طب وصحة ظلك يخبرك عن صحتك.. اكتشف السر

شرطة الاحتلال

فلسطين الإعلام العبري: استقالة 3 مسؤولين بشرطة الاحتلال خلال شهر واحد

رئيس جامعة اليرموك ورئيس بلدية غرب إربد

أخبار محلية جامعة اليرموك وبلدية غرب إربد توقعان مذكرة تفاهم



 


الأكثر مشاهدة





عاجل