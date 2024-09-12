وزارة الصحة: 350 مليون دينار تكلفة علاج السرطان بالأردن سنوياً

وكشفت عن تسجيل 166 إصابة بالسرطان لكل 100 ألف بين الذكور، في المقابل ١٤٩ إصابة للإناث لكل 100 ألف في الأردن.
وأشارت إلى أن الدول التي كافحت التدخين سجلت انخفاضاً في معدلات الإصابة بالسرطان، لافتا إلى أن 350 مليون دينار على الأقل، كلفة علاج السرطان في الأردن سنوياً.
وبينت أن وضع السرطان مقلق ومكلف ووزارة الصحة تعمل من أجل حماية المواطن، مبينا أنه جرى إغلاق مواقع تبيع مستلزمات التدخين لمخالفتها ببيع المنتجات لمن هم دون سن الـ18،
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