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وزارة الصحة: 8 آلاف إصابة سرطان سنويا في الأردن

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الخميس، 12-09-2024 04:55 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة، إنها  لاحظت زيادة مضطردة في نسبة الإصابات بالسرطان في الأردن منذ العام 2015.اضافة اعلان


وأضافت خلال إيجاز صحفي بعنوان “السجل الوطني للسرطان، معلومات وحقائق” أن التدخين في مقدمة الأسباب المسببة لزيادة الإصابات بالسرطان في الأردن.

وبينت أنه خلال الثلاث سنوات الماضية استطعنا أن نطلق 5 تقارير للسجل الوطني للسرطان، كانت غير موجودة، وقمنا في الأسبوع الماضي بإطلاق السجل الوطني للأعوام 2020.

وأشارت إلى  أن أعداد حالات الإصابة في السرطان في الأردن تجاوزت الـ 8 آلاف حالة سنويا، موضحة أن هذا الرقم كان من المتوقع أن يصل في عام 2030، لافتا إلى أنه من المتوقع أن نتجاوز بأكثر من 50% العدد المتوقع خلال أعوام لإصابات السرطان في الأردن

وأوضح أن الأردن يحتل المركز الأول عالميا من حيث استهلاك الفرد للسجائر.
 
gnews

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