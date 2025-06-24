وزارة العدل تُطلق ١١ خدمة الكترونية جديدة لخدمة القضاة

11:29 ص

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الوكيل الإخباري- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إنه تم اليوم إطلاق 11 خدمة إلكترونية جديدة تهدف في مجملها إلى تسهيل العمل القضائي وتوفير الوقت والجهد على القضاة، وذلك انسجامًا مع رؤى التحديث الملكي للإصلاح، واستكمالًا لخطة وزارة العدل في التحول الإلكتروني لعام 2025، والتي تهدف إلى إطلاق 100 خدمة إلكترونية جديدة حتى نهاية هذا العام. اضافة اعلان





وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أضاف التلهوني أن الخدمات الجديدة تمكّن القضاة من الاطلاع على الملف الإلكتروني للقضايا، واستعراض محتوياته، ومتابعة جميع الطلبات الخاصة بهم ومعالجتها، إضافة إلى تلقي الإشعارات على حساباتهم، والاطلاع على مسودة القرارات، وخدمة إرسال التعاميم واستقبالها على حساب كل قاضٍ.



وأكد أن هذه الخدمات ستُساهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتسهيل الإجراءات داخل المحاكم، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المزيد من الخدمات خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي تنفذها الوزارة لتبلغ 100 خدمة إلكترونية حتى نهاية العام.



وأوضح التلهوني أن الخدمات الإلكترونية الجديدة ستُسهّل وصول القضاة إلى ملفات القضايا إلكترونيًا في أي وقت، مما يُسهم في تسريع إجراءات الفصل في الدعاوى، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الكلف التشغيلية المتعلقة بالأوراق والكوادر البشرية، كما أنها تعزز مستويات الرقابة على الأداء الإداري وتسهم في الحد من الاكتظاظ داخل المحاكم.



وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في استقلال السلطة القضائية، وتتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن تقديم خدمة قضائية عادلة وسريعة وشفافة.



يُشار إلى أن وزارة العدل أطلقت بوابتها للخدمات الإلكترونية الجديدة نهاية العام الماضي بواقع 46 خدمة إلكترونية، ويُضاف إليها اليوم 11 خدمة جديدة للقضاة، ليُصبح المجموع 57 خدمة حتى الآن، في طريقه للوصول إلى 100 خدمة بنهاية العام وفق خطة التحول الإلكتروني التي تُنفذ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.