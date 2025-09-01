وزارة المياه تعقد جلسة نقاشية لتعزيز التعاون ضمن اتفاقية "هلسنكي"

11:05 م

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة المياه والري اليوم الاثنين، جلسة عمل ضمت وفدًا من سكرتارية الأمانة العامة لاتفاقية المياه في جنيف، ومندوبين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، وديوان الرأي والتشريع، ومركز دبلوماسية المياه، والوكالة السويسرية للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه.





وبحسب بيان للوزارة، قال أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون الدولي للمياه المشتركة ضمن مقترح انضمام الأردن لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لسنة 1992 (اتفاقية هلسينكي )، وبحث بنود اتفاقية المياه وبيان المزايا والتبعات المترتبة على انضمام الأردن للاتفاقية.



يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة للمياه أو ما يعرف بـ "اتفاقية هلسنكي" اعتمدت عام 1992، وأصبحت نافذة عام 1996، ووافقت أطراف الاتفاقية عام 2003 على تعديل المعاهدة لتمكّن أي دولة عضو في الأمم المتحدة من الانضمام إلى هذه الاتفاقية التي تهدف لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون وتحسين إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.

