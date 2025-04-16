وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى إطلاق منصة نزاهة لمركز "راصد"

وقالت بني مصطفى، إن إطلاق المنصة يمثل نقلة نوعية في مسيرة تمكين مؤسسات المجتمع المدني، وإنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات عديدة لمركز الحياة-راصد، ولا سيّما وأن إطلاق منصة نزاهة يتزامن مع إحتفالات المملكة بيوم العلم الذي نحمله بقلوبنا وسواعدنا، ونجدد فيه وقوفنا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، وإلتزامنا بخدمة وطننا العزيز في سبيل رفعته وتنميته.
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