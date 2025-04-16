الأربعاء 2025-04-16 02:17 م
 

وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى إطلاق منصة نزاهة لمركز "راصد"

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الأربعاء، 16-04-2025 02:05 م
الوكيل الإخباري-   رعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، حفل إطلاق منصة نزاهة، وذلك ضمن إطار مشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة"، والذي ينفذه مركز الحياة - راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية، بتمويل مشترك من الإتحاد الآوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، بحضور أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، ونائبة ممثل البعثة الإسبانية في عمان استباليز لوبيز، ومديرة البرامج في بعثة الإتحاد الآوروبي تينا بريهافيك، وعدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. اضافة اعلان


‏وقالت بني مصطفى، إن إطلاق المنصة يمثل نقلة نوعية في مسيرة تمكين مؤسسات المجتمع المدني، وإنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات عديدة لمركز الحياة-راصد، ولا سيّما وأن إطلاق منصة نزاهة يتزامن مع إحتفالات المملكة بيوم العلم الذي نحمله بقلوبنا وسواعدنا، ونجدد فيه وقوفنا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، وإلتزامنا بخدمة وطننا العزيز في سبيل رفعته وتنميته.
 
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