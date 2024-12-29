وزيرة التنمية الإجتماعية تلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة للإتحاد النسائي الأردني

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الوكيل الإخباري- إلتقت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة للإتحاد النسائي الأردني. اضافة اعلان





وأكدت بني مصطفى على أهمية الشراكة مع الإتحاد النسائي الأردني، الذي يمثل منارة ومؤسسة وطنية لطالما كان حاضنة للعمل النسوي خلال عقود طويلة، مما إنعكس إيجاباً على مسيرة القطاع التطوعي، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمعات المحلية.



وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إقرار آلية لتصنيف وتقييم الجمعيات، بناءاً على أسس ومعايير واضحة ومحددة، بهدف الوقوف على مدى ما تقوم به الجمعيات من تنفيذ أهدافها التي أنشأت من أجلها، ويرتقي بجودة ونوعية خدماتها المقدمة للفئات المستهدفة.



وأكدت على أهمية مراعاة التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات، بهدف حوكمة أعمالها وتمكينها من النهوض بدورها بصورة قانونية سليمة.