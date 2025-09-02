وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مركز الخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء المزرعة

وقالت بني مصطفى خلال حفل الافتتاح الذي حضره النائب فتحي البوات وأمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور ومدير قضاء غور المزرعة علي قويدر ونواب سابقين وعدد من وجهاء المنطقة والأهالي، إن إنشاء هذا المركز يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الكرك في وقت سابق، حيث وجه الرئيس بإنشاء مركزين في محافظة الكرك، الأول في لواء مؤاب والثاني في قضاء المزرعة، وبناء على ذلك أنجزت الوزارة المركزين ليقدمان خدماتهما للمنتفعين.
واضافت بني مصطفى أن الهدف من انشاء مركز خدمات اجتماعية متكاملة في غور المزرعة هو تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين لتوفير الجهد والوقت والمال على الاهالي ومتلقي الخدمات، بدلا من الانتقال لمنطقة غور الصافي للحصول على الخدمات.
