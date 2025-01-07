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وزير الأوقاف يعلن انطلاق المراكز الشتوية لتحفيظ القرآن الكريم

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 10:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة الدكتور محمد الخلايلة، عن انطلاق المراكز الشتوية لتحفيظ القرآن الكريم للطالبات والطلاب، تزامناً مع بدء العطلة الشتوية للمدارس للعام الدراسي 2024/2025 في جميع محافظات المملكة. اضافة اعلان


وأشار التعميم الصادر عن وزير الأوقاف، إلى أن الهدف من إقامة المراكز الشتوية استغلال أوقات الطلاب والطالبات في قراءة القرآن الكريم وحفظه وتعلّم أحكامه، ومعرفة السنة النبوية الشريفة، وسيرة نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراز مظاهر الإبداع لدى الطلبة من خلال الأنشطة والندوات والمحاضرات، وتفعيل دور الشباب في خدمة دور القرآن الكريم، وبيان أهمية دور القرآن الكريم في خدمة المجتمع.

وتضمن التعميم الصادر عن وزير الأوقاف سلسلة من الأنشطة الريادية خلال المراكز الشتوية، من إقامة لقاءات القراءات القرآنية لطلاب دور القرآن الكريم، والرحلات التفاعلية إلى مقامات الصحابة، وإطلاق نادي المحافظة على البيئة، والنشاطات البدنية والرياضية والصحيّة، وتبادل الخبرات بين دور القرآن الكريم على مستوى المديريات، وإطلاق نادي الحوار القرآني، وعقد يوم قرآني بحضور أولياء الأمور والمجتمع المحلي. 

يشار إلى أن وزارة الأوقاف تطلق في العطلتين الشتوية والصيفية المراكز الشتوية والصيفية لتحفيظ القرآن الكريم لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، إضافة لوجود دور القرآن الكريم الدائمة في جميع مناطق المملكة والتي تعلّم القرآن الكريم طيلة العام.
 
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