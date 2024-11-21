وزير الأوقاف يفتتح البناء الجديد لمسجد عيمة القديم

وأشار الخلايلة خلال افتتاحه اليوم الخميس البناء الجديد لمسجد عيمة القديم بمحافظة الطفيلة الذي تم بناؤه عن روح المرحوم الحاج سلامة إبراهيم السعود، إن البناء الجديد لمسجد عيمة هو إحياء لوقف إسلامي قديم، لافتا الى فضل بناء المساجد في الإسلام.
وأكد دور الوزارة بزيادة دور القرآن الكريم والدور الدامجة للأشخاص من ذوي الإعاقة كي تتاح لهم فرصة تعلم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته، مشيرا إلى التجربة الرائدة لدار القرآن الكريم الدامجة التابعة للوزارة في محافظة العقبة.
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