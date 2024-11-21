وزير الأوقاف يفتتح البناء الجديد لمسجد عيمة القديم

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن بناء المساجد يدل على الإيمان والرجولة، وتنقسم عمارة المساجد إلى نوعين، الأولى عمارة مادية تكون من خلال البناء والصيانة والترميم، والثانية معنوية عبر الصلاة وقراءة القرآن وحلقات الذكر والدعاء وتعلم القرآن وتدبره.

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وأشار الخلايلة خلال افتتاحه اليوم الخميس البناء الجديد لمسجد عيمة القديم بمحافظة الطفيلة الذي تم بناؤه عن روح المرحوم الحاج سلامة إبراهيم السعود، إن البناء الجديد لمسجد عيمة هو إحياء لوقف إسلامي قديم، لافتا الى فضل بناء المساجد في الإسلام.