 
الخميس 2024-11-21 04:44 م
 

وزير الأوقاف يفتتح البناء الجديد لمسجد عيمة القديم

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
الخميس، 21-11-2024 04:36 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن بناء المساجد يدل على الإيمان والرجولة، وتنقسم عمارة المساجد إلى نوعين، الأولى عمارة مادية تكون من خلال البناء والصيانة والترميم، والثانية معنوية عبر الصلاة وقراءة القرآن وحلقات الذكر والدعاء وتعلم القرآن وتدبره.

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وأشار الخلايلة خلال افتتاحه اليوم الخميس البناء الجديد لمسجد عيمة القديم بمحافظة الطفيلة الذي تم بناؤه عن روح المرحوم الحاج سلامة إبراهيم السعود، إن البناء الجديد لمسجد عيمة هو إحياء لوقف إسلامي قديم، لافتا الى فضل بناء المساجد في الإسلام.


وأكد دور الوزارة بزيادة دور القرآن الكريم والدور الدامجة للأشخاص من ذوي الإعاقة كي تتاح لهم فرصة تعلم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته، مشيرا إلى التجربة الرائدة لدار القرآن الكريم الدامجة التابعة للوزارة في محافظة العقبة.

 
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