"توزيع الكهرباء": آلية لقطع التيار مؤقتا عند ارتفاع الحمل الكهربائي في العدادات الذكية

الوكيل الإخباري- قالت المديرة العامة لشركة توزيع الكهرباء، ريم حمدان، الأربعاء، إن الشركة طبقت آلية جديدة لضبط الأحمال والاستهلاك على مستوى المشترك الواحد خلال الظروف الجوية الحارة السائدة حاليًا.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تعمل على برمجة العدادات الذكية بإرسال تنبيه آلي للمشترك الذي يصل استهلاكه إلى مستويات مرتفعة تتجاوز القدرة التحميلية للقاطع، وذلك على شكل انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي مدته خمس دقائق، لحثه على وقف استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية.