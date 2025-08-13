"توزيع الكهرباء": آلية لقطع التيار مؤقتا عند ارتفاع الحمل الكهربائي في العدادات الذكية

وأوضحت أن الآلية الجديدة تعمل على برمجة العدادات الذكية بإرسال تنبيه آلي للمشترك الذي يصل استهلاكه إلى مستويات مرتفعة تتجاوز القدرة التحميلية للقاطع، وذلك على شكل انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي مدته خمس دقائق، لحثه على وقف استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية.
وبينت حمدان أن العدادات الذكية تتيح إمكانية معرفة الاستهلاك لدى المشتركين، وتوفر جودة عالية في قراءة فواتير الكهرباء، وتحتوي على قاطع داخلي يتم برمجته انسجامًا مع القاطع الرئيسي للمشترك.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لدى المشتركين الذين يتجاوزون الحد المسموح به.
