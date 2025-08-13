الأربعاء 2025-08-13 01:42 م
 

"توزيع الكهرباء": آلية لقطع التيار مؤقتا عند ارتفاع الحمل الكهربائي في العدادات الذكية

عداد كهرباء
عداد كهرباء
 
الأربعاء، 13-08-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري-   قالت المديرة العامة لشركة توزيع الكهرباء، ريم حمدان، الأربعاء، إن الشركة طبقت آلية جديدة لضبط الأحمال والاستهلاك على مستوى المشترك الواحد خلال الظروف الجوية الحارة السائدة حاليًا.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تعمل على برمجة العدادات الذكية بإرسال تنبيه آلي للمشترك الذي يصل استهلاكه إلى مستويات مرتفعة تتجاوز القدرة التحميلية للقاطع، وذلك على شكل انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي مدته خمس دقائق، لحثه على وقف استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية.


وبينت حمدان أن العدادات الذكية تتيح إمكانية معرفة الاستهلاك لدى المشتركين، وتوفر جودة عالية في قراءة فواتير الكهرباء، وتحتوي على قاطع داخلي يتم برمجته انسجامًا مع القاطع الرئيسي للمشترك.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لدى المشتركين الذين يتجاوزون الحد المسموح به.

 
 
