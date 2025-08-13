فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟

الوكيل الإخباري- يعتقد البعض أن وفرة أشعة الشمس في الصيف تغنيهم عن تناول فيتامين "د"، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن هذا الاعتقاد ليس دقيقًا، إذ توجد عدة أسباب تجعل من الضروري الاستمرار في تناول فيتامين "د" حتى في أشهر الصيف، بحسب موقع VeryWell Health.

الأسباب:

قلة التعرض الكافي للشمس رغم الطقس المشمس، بسبب البقاء في الأماكن المغلقة أو استخدام كريمات الوقاية.

الحفاظ على مستوى ثابت من فيتامين د لدعم امتصاص الكالسيوم، وتقوية العظام والعضلات والجهاز المناعي.

تخزينه في الجسم لفصل الشتاء، حيث يقل التعرض لأشعة الشمس.



الكمية اليومية الموصى بها:

يحتاج البالغون ما بين 600 إلى 800 وحدة دولية يوميًا، مع إمكانية زيادة الجرعة وفقًا للحالة الصحية وتوصية الطبيب، خاصة لكبار السن أو من لا يتعرضون كثيرًا لأشعة الشمس.



هل يؤثر لون البشرة؟

نعم، فالإنتاج يختلف حسب لون الجلد:

البشرة الداكنة تحتاج إلى 30-60 دقيقة من التعرض للشمس.

البشرة الفاتحة تحتاج 10-15 دقيقة، مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.



عوامل أخرى تقلل إنتاج فيتامين "د":

التقدم في العمر.

السمنة.

ارتداء الملابس الطويلة التي تغطي الجسم بالكامل.